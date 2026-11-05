La psicología dice que las personas que reclaman más cariño y atención en su pareja no son inseguras: más bien tuvieron una carencia emocional en la infancia

La psicología viene años centrando sus estudios en las personas que reclaman más cariño y atención a su pareja. Los expertos en esta materia han informado que esto no tiene que ver con la inseguridad, sino con que estas personas tienen una carencia emocional desde su niñez. Esto también lo viene explicando desde hace años la famosa teoría del apego. Consulta en este artículo todo lo que debe saber sobre lo que dice la psicología sobre las personas que reclaman más cariño y atención.

Los viejos traumas de la infancia siempre están ahí y se van reproduciendo durante la vida adulta de las personas. La psicología ahora ha puesto el foco en las personas que reclaman más cariño durante una relación sentimental o que requieren más atención de su pareja. Esto es un clásico en el mundo marital en el que una de las dos partes siempre es mucho más cariñosa y mantiene una unión más intensa con la otra parte. Ahora, expertos en psicología han desvelado que esto no tiene nada que ver con la inseguridad.

Los profesionales en esta materia, después de numerosas investigaciones, han desvelado el verdadero motivo por el que muchas personas reclaman más atención y cariño de la cuenta. Esto tiene que ver con el pasado y con la falta de cariño que sienten que no han recibido durante su infancia. Los investigadores han descubierto a lo largo de los últimos años que esta carencia emocional se manifiesta en el futuro en forma de una intensidad mayor de la cuenta.

La psicología y las personas que reclaman cariño

Esto es lo que tiene que ver con la famosa teoría del apego, que fue en su día desarrollada por el psiquiatra y psicoanalista John Bowlby junto con la psicóloga Mary Ainsworth. Mientras que el primero propuso que los niños nacen con un programa biológico para buscar la proximidad del adulto y que la carencia de esto puede influir durante la vida; la segunda profesional en esta materia desarrolló la «situación extraña» que desarrollaban los niños que eran separados de sus padres.

Esta teoría del apego describe la dinámica a largo plazo de las relaciones humanas y deja claro que un recién nacido necesita desarrollar una relación con al menos un cuidador principal, ya sea el padre o la madre, para que su desarrollo social y emocional se produzca con normalidad. Esta teoría del apego se distribuye en cuatro tipos.

Apego seguro

Apego inseguro

Apego inseguro ansioso

Apego desorganizado

Así que la psicología explica esta conducta de las personas que reclaman más atención en la época adulta con la teoría del apego, que demuestra que la necesidad de apego durante la adultez puede ser el reflejo de un apego ansioso desarrollado por carencias emocionales en la infancia. Este apego inseguro surge con cuidados inconsistentes en los que el niño muestra una angustia ante el temor a la separación. Por ello, de adulto teme el abandono y busca la validación constante.

Podemos resumir diciendo que la sensación de abandono que tuvo por motivo de un apego ansioso durante la infancia se puede traducir en una angustia por temer ser abandonado en el futuro. Así que el arte de reclamar más cariño durante la infancia o la atención de la pareja no tiene nada que ver con la inseguridad y sí con la carencia emocional vivida desde niño.