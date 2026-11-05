Hoy, 5 de noviembre de 2026, el clima se presenta mayormente poco nuboso o despejado en toda la provincia, salvo por algunos intervalos de nubes bajas en el sur. Se prevén brumas y nieblas dispersas durante la madrugada, especialmente en la llanada alavesa. Las temperaturas mínimas apenas variarán, mientras que las máximas experimentarán un ligero ascenso, más notable en el interior. También se registrarán heladas débiles y dispersas en la mitad occidental de Álava, con vientos flojos y variables. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielos nublados y ambiente templado durante el día

El cielo de Bilbao se despereza lentamente esta mañana, ofreciéndonos un manto de nubes que se asoman tímidamente. Con temperaturas frescas que rondan los 4 grados, la jornada se promete tranquila, sin riesgo de lluvia. El viento sopla suavemente del sector sureste, con ráfagas que apenas alcanzan los 16 km/h, creando un ambiente cómodo durante las primeras horas del día.

Ya por la tarde, el sol aparecerá para calentar el ambiente, alcanzando una máxima de 18 grados, aunque la sensación térmica puede sentirse un poco más cálida. La humedad, que se mantiene en niveles altos, añade un toque pesado al aire, haciendo que la temperatura se perciba aún más intensa. A medida que el día se torna en noche, a las 17:58 los últimos rayos de sol se desvanecerán, dejándonos una velada tranquila y sin presagios de lluvia.

Cielo gris y vientos intensos en Baracaldo

La mañana en Baracaldo despierta con un cielo gris plomizo, el viento fuerte ya comienza a agitar los árboles, anunciando un día de inestabilidad. Las primeras horas transcurren con temperaturas frescas que rondan los 4 grados y una sensación térmica aún más baja, mientras las nubes amenazan con dejar caer la lluvia a cualquier momento.

A medida que avanza el día, se prevé que la situación se torne más complicada, con vientos que alcanzarán ráfagas de hasta 90 km/h. Aunque la temperatura máxima puede llegar a los 18 grados, la alta humedad, que superará el 95%, hará que la sensación térmica sea más fría. Es un día para mantener a mano el paraguas y no olvidar la bufanda, pues la tarde puede ser especialmente incómoda.

Guecho: día soleado y agradable para pasear

El día amanece en Guecho con un cielo completamente despejado y temperaturas frescas que rondan los 6°C. Con la salida del sol a las 07:52, la jornada promete ser agradable, con una máxima que alcanzará los 16°C por la tarde. No hay probabilidad de lluvia, lo que garantizará un día seco y soleado. Sin embargo, la humedad será notable, alcanzando hasta un 85%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta un tanto pesado.

A medida que avance el día, el viento soplará suavemente del sureste a una velocidad de 5 km/h, con ráfagas que pueden superar los 30 km/h en ciertas ocasiones. La tarde se presentará con un cielo igualmente despejado, ideal para disfrutar del aire libre antes de que el sol se ponga a las 17:58. Con más de diez horas de luz, será un excelente día para dar paseos y disfrutar del entorno.

Santurce: jornada estable con cielos despejados

El tiempo presenta una jornada estable con cielos mayormente despejados. Las temperaturas rondarán entre los 4 y 17 grados, proporcionando un ambiente agradable durante la mañana y la tarde. Aunque hay un leve viento proveniente del sur, no se anticipan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día sin interrupciones.

Es una excelente oportunidad para salir y disfrutar de un paseo al aire libre. Aprovecha el ambiente tranquilo para realizar actividades diarias o simplemente para disfrutar del paisaje local.

Cielos despejados y sol radiante en Basauri

La mañana en Basauri se presenta con cielos despejados y una temperatura agradable de 4°C, ideal para comenzar el día con buen ánimo. A medida que avance la jornada, el sol asomará con fuerza, alcanzando una máxima de 18°C; el tiempo se mantendrá cálido y sin posibilidad de lluvia, perfecto para disfrutar de actividades al aire libre.

Al caer la tarde, el ambiente seguirá despejado, aunque la brisa suave del viento, que soplará a 16 km/h, añadirá un toque fresco al aire. Es recomendable vestir con capas ligeras para aprovechar al máximo esta jornada primaveral y disfrutar del ocaso sin preocupaciones.