Miguel Bosé (70 años): «Estoy orgulloso de ser español y no nos cansaremos a pesar de lo que se le ha venido encima al país»

Luis Miguel González Bosé (Ciudad de Panamá, 3 de abril de 1956), mundialmente conocido como Miguel Bosé, es uno de los músicos más importantes de la historia de España y en los últimos días ha sacado a relucir su orgullo español por la reacción que el pueblo tuvo al accidente de tren de Urda en el que de forma trágica fallecieron 69 personas. El popular cantante y actor también se ha hecho viral en los últimos días por los comentarios críticos hacia el ya ex ministro Óscar Puente. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la última reflexión viral sobre los españoles de Miguel Bosé.

Como una gran parte de la población española, Miguel Bosé canalizó su ira tras el trágico accidente de tren de Urda con un mensaje incendiario a través de las redes sociales destinado a Óscar Puente, que presentó su dimisión como ministro el pasado martes 3 de noviembre, dos accidentes y más de un centenar de muertos después. El popular cantante español, que ha vendido más de 30 millones de discos durante su carrera, criticó con un contundente mensaje al ministro ya dimitido y tuvo que reconducir, ya que esto provocó un bloqueo de su cuenta.

«Ojalá que todas las almas de Adamuz y Urda fulminen a ese tal Óscar Puente como la escoria que es. Eres una desgracia, Oscarito. Una verdadera y auténtica desgracia humana. Un malnacido». Esto escribió Miguel Bosé sobre Óscar Puente después del accidente de tren de Urda que se ha cobrado la vida de 69 personas y por este motivo el cantante anunció posteriormente que le bloquearon la cuenta.

«Queridos amigos, he tenido que borrar mi mensaje sobre Óscar Puente, mi adorado y bonito Oscarito, porque me bloquearon la cuenta. Se admiten cosas peores, pero alguna de las palabras que utilicé no le han debido de gustar al ministro», contó en las redes sociales.

“QUERIDOS AMIGOS, HE TENIDO QUE BORRAR MI MENSAJE SOBRE OSCAR PUENTE, MI ADORADO Y BONITO OSCARITO, PORQUE ME BLOQUEARON LA CUENTA. SE ADMITEN COSAS PEORES PERO ALGUNA DE LAS PALABRAS QUE UTILICÉ, NO LE HAN DEBIDO DE GUSTAR AL MENESTRO. — Miguel Bosé (@boseofficial) October 29, 2026

Miguel Bosé y su orgullo por ser español

Miguel Bosé también quiso hacer a través de las redes sociales un ejercicio de españolía, algo que en los últimos años ha estado mal visto bajo mandato socialista. El popular cantante y actor quiso expresar su sentir después de las últimas tragedias vividas en España, donde el pueblo acabó salvando al pueblo ante la inoperancia de un gobierno que puede ser botado de La Moncloa el próximo 29 de noviembre.

«España es un gran país, el más solidario, sobre todo cuando hay que arrimar el hombro en el dolor, la tragedia, el drama, la desgracia», comenzó diciendo en un mensaje en el que se adjuntaba un vídeo de las últimas desgracias vividas y de los actos homéricos que ha llevado a cabo la ciudadanía.

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«Llevamos años demostrándolo, estos últimos en especial, y no nos cansaremos nunca a pesar de los embates y de todo lo que desde la pandemia a esta última tragedia de Urda se le ha venido encima al país. Estoy orgulloso de ser español», afirmó un Miguel Bosé que ha sido uno de los artistas más críticos con las últimas maniobras que ha llevado a cabo el aparato socialista en España.