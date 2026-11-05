Adiós a la TDT de siempre a partir de hoy: el cambio ya ha llegado y tienes que resintonizar los canales

Hoy jueves, 5 de noviembre, llegan cambios importantes a la Televisión Digital Terrestre (TDT) en España. Varios canales van a modificiar sus frecuencias y los espectadores tendrán que volver a sintonizar sus televisores para poder seguir viéndolos. La reorganización comenzó el pasado martes, 3 de noviembre, con algunos ajustes en las señales de RTVE, entre ellas la del canal infantil Clan. Sin embargo, los principales cambios se producen hoy, después de que durante la madrugada se haya completado la redistribución de las frecuencias.

Además de estos cambios, destaca también el inicio de emisiones de La Séptima, una nueva cadena nacional que tiene previsto iniciar su programación a las 12:00 horas y que contará con el periodista Javier Ruiz al frente de su dirección editorial. También habrá novedades para quienes dispongan de un televisor 4K, ya que se incorporan nuevas emisiones en ultra alta definición (UHD). En cualquier caso, no va a ser necesario cambiar de televisor para seguir viendo los canales habituales, puesto que continuarán disponibles en HD. Lo que sí se recomienda es realizar una búsqueda automática de canales a partir de las 8:00 horas, cuando ya deberían estar completados los trabajos técnicos.

Adiós a la TDT de siempre a partir de hoy: tienes que resintonizar los canales

La reorganización afecta a cadenas que muchos españoles ven a diario. Clan, Atreseries, Be Mad y DKISS figuran entre los canales que cambian de frecuencia, mientras que Boing también aparece entre los afectados por los ajustes de la TDT. En algunos televisores seguirán apareciendo en la lista, aunque es posible que al seleccionarlos no se reciba la señal. En otros casos, directamente habrá que buscarlos de nuevo. El canal infantil Clan fue uno de los primeros en cambiar de ubicación, ya que RTVE comenzó a modificar sus señales el martes, 3 de noviembre. Ahora le llega el turno al resto. Atreseries pasa al múltiplex MPE2, Be Mad al MPE3 y DKISS al MPE5, donde también estará disponible La Séptima.

Conviene aclarar que ninguna de estas cadenas desaparece de la televisión española. Se van a seguir emitiendo gratuitamente, pero desde una frecuencia distinta. Tampoco se trata de otro apagón de la TDT, como el que obligó a pasar definitivamente a las emisiones en alta definición. En esta ocasión, el objetivo es reorganizar el espacio disponible y facilitar la incorporación de nuevas señales.

Cómo resintonizar la TDT para recuperar los canales que han desaparecido

La recomendación es realizar una búsqueda automática a partir de las 8:00 horas de hoy jueves. No hace falta hacerlo exactamente a esa hora, ya que los espectadores podrán actualizar sus televisores a lo largo del día o cuando les resulte más cómodo. Eso sí, quienes intenten hacerlo antes de que finalicen los trabajos podrían tener que repetir el procedimiento. Para resintonizar la TDT lo único que hay que hacer es acceder al menú de ajustes del televisor, buscar la opción de canales o instalación y seleccionar la búsqueda automática. El nombre puede variar dependiendo de la marca, pero prácticamente todos los televisores incorporan esta función. Una vez completada, aparecerá la nueva lista con las frecuencias actualizadas.

También es posible que algunos canales hayan cambiado de número o aparezcan desordenados. En ese caso, basta con colocarlos manualmente en la posición deseada. No será necesario modificar la antena comunitaria ni llamar a un técnico, salvo que después de realizar la búsqueda sigan existiendo problemas de recepción. Quienes utilizan decodificadores de Movistar Plus+, Orange TV, Vodafone TV o Digi para recibir sus canales tampoco tendrán que preocuparse por este cambio, puesto que serán los propios operadores quienes actualicen la oferta disponible y además, sin que varíe demasiado la lista de canales. Por ejemplo, ya se ha confirmado que La Séptima en Movistar se verá en el canal 7.

La Séptima llega hoy a la TDT y se estrenan nuevas emisiones en 4K

La llegada precisamente La Séptima es una de las principales novedades de esta reorganización. La cadena, impulsada por José Miguel Contreras, comenzará sus emisiones hoy jueves a las 12:00 horas, aunque su señal podría aparecer antes en algunos televisores. Ocupará el espacio utilizado hasta ahora por Atreseries y podrá verse en abierto desde cualquier punto de España con cobertura. Javier Ruiz estará al frente de su línea editorial y presentará La última hora, un programa dedicado a la actualidad. La parrilla también contará con Verónica Sanz, Sarah Santaolalla, Rocío Delgado y Noor Ben Yessef, además de espacios de entretenimiento durante el fin de semana con Luján Argüelles, Héctor de Miguel, Alba Carrillo y Marta Márquez.

Por otra parte, la TDT incorpora nuevas emisiones UHD de La 2, Antena 3 y Telecinco, que se suman a La 1 UHD. Para recibir estas señales será necesario disponer de un televisor 4K con receptor compatible con DVB-T2 y el sistema de compresión HEVC/H.265. Los espectadores que no tengan estos dispositivos podrán seguir viendo las versiones habituales en HD. La Séptima tampoco exigirá disponer de un televisor 4K, ya que comenzará sus emisiones en alta definición.