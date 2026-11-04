Lisandro de Esparta, el general griego que dejó esta lección: «Donde no llega la piel del león, hay que coserle la piel del zorro»

«Donde no llega la piel del león, hay que coserle la piel del zorro». Esta es la célebre frase que Plutarco atribuyó a Lisandro de Esparta, uno de los comandantes más influyentes de la antigua Grecia. La frase resume su particular manera de entender la guerra, ya que cuando la fuerza resulta insuficiente, es necesario recurrir al ingenio y a la estrategia. Una enseñanza que sigue despertando interés, aunque la trayectoria de este militar demuestra que la astucia también puede utilizarse para engañar y manipular.

La fuerza no siempre es suficiente

La imagen del león representa el poder directo, la autoridad y la capacidad de imponerse mediante la fuerza. El zorro, en cambio, simboliza la inteligencia, la cautela y la habilidad para encontrar alternativas cuando el camino más evidente no funciona. Aplicada a la estrategia militar, la frase plantea que no todas las situaciones se resuelven con más soldados o una demostración de poder, ya que a veces la diferencia está en saber esperar, interpretar los movimientos del adversario y aprovechar sus errores.

Plutarco recoge esta reflexión en su Vida de Lisandro y en sus Máximas de espartanos. Según el historiador, el general respondió así a quienes le reprochaban recurrir a engaños en lugar de combatir siempre de manera directa. La cita no defendía únicamente la inteligencia táctica, sino que reflejaba una forma de actuar que generó controversia por sus métodos y su falta de escrúpulos.

¿Quién fue Lisandro de Esparta?

Lisandro fue un comandante y político espartano que vivió aproximadamente entre el 454 y el 395 a. C. Su nombre quedó ligado al desenlace de la guerra del Peloponeso, el largo enfrentamiento entre Atenas y Esparta por la hegemonía en Grecia. En el año 405 a. C., dirigió la flota espartana en la batalla de Egospótamos, donde sorprendió a los atenienses y capturó gran parte de sus barcos. La derrota dejó a Atenas en una situación desesperada y aceleró su rendición al año siguiente.

Su éxito no se debió exclusivamente a las armas. Lisandro cultivó relaciones con Ciro el Joven, príncipe persa que proporcionó recursos económicos a la flota espartana, y utilizó alianzas políticas para reforzar su posición. Sin embargo, también impulsó gobiernos oligárquicos favorables a Esparta en distintas ciudades y quedó asociado a episodios de represión. Su figura representa tanto la eficacia estratégica como los riesgos de concentrar demasiado poder en manos de un solo dirigente.

Una lección que sigue vigente

La frase de Lisandro invita a pensar en la importancia de adaptarse a las circunstancias. En el trabajo, la negociación o la resolución de problemas, insistir en una única solución puede resultar contraproducente cuando las condiciones cambian. Observar, analizar y buscar alternativas permite afrontar dificultades que parecían insuperables.

Pero existe un matiz importante, ya que actuar con astucia no significa justificar el engaño. La estrategia puede ayudar a tomar mejores decisiones, mientras que la manipulación puede destruir la confianza y tener consecuencias duraderas. La lección más útil de esta frase consiste en comprender que la inteligencia y la capacidad de adaptación pueden ser tan importantes como la fuerza, siempre que se utilicen con criterio.