Noor Ben Yessef( ‘Espejo Público’) ficha por La Séptima para presentar un programa en prime time

Desde el próximo 5 de noviembre, la periodista Noor Ben Yessef será uno de los rostros principales de La Séptima, el nuevo canal generalista de TDT impulsado por José Miguel Contreras. Así lo ha confirmado la cadena en sus redes sociales, anunciando que la sevillana de origen marroquí de 30 años liderará un magacín diario de análisis de actualidad en horario de máxima audiencia.

No nos la podíamos perder. pic.twitter.com/gXyD3o2UT2 — La Séptima TV (@la_septima_tv) September 2, 2026

Noor Ben Yessef estudió Periodismo en la Universidad de Sevilla y posteriormente realizó un Máster de Televisión en la Universidad Nebrija de Madrid. Ella misma se define como una periodista «todoterreno», capaz de trabajar como redactora, reportera y presentadora.

Su gran oportunidad profesional llegó en 2019, cuando realizó prácticas en Antena 3 Noticias y terminó incorporándose a la redacción. Sus primeros trabajos estuvieron vinculados al informativo de fin de semana y posteriormente realizó numerosos reportajes y conexiones en directo tanto para los informativos como para Espejo Público. La pandemia fue especialmente importante en su evolución profesional, al obligarla a enfrentarse muy pronto a una actualidad extraordinariamente exigente.

Su popularidad aumentó cuando pasó a formar parte del equipo de Noticias de la Mañana de Antena 3. Durante varios años se convirtió en una de las encargadas de despertar a los espectadores, trabajando en horarios especialmente exigentes y compartiendo pantalla, entre otros, con Manu Sánchez y Adolfo Izquierdo.

En enero de 2026, Ben Yessef cerró su etapa en el informativo matinal y se incorporó a Espejo Público, continuando así vinculada a Atresmedia.

Su trayectoria recibió en 2024 el Premio Imagen de Andalucía en la categoría de Comunicación.

Otros fichajes de La Séptima

El primer fichaje que se supo para La Séptima fue el del periodista Javier Ruiz, que abandonó Mañaneros 360 de TVE para convertirse en el primer director de la cadena y desempeñar un papel fundamental en su línea editorial.

La segunda incorporación confirmada fue Rocío Delgado, periodista y presentadora que ha trabajado en Telemadrid y TVG. La comunicadora gallega estará al frente de un programa diario, aunque todavía no se ha desvelado el formato ni su horario.

La Séptima también ha fichado a Alba Carrillo y a la periodista Marta Márquez, conocida por su trabajo en Aquí la Tierra. Ambas presentarán Fuera de control, un nuevo espacio destinado a las tardes de los fines de semana.

A estos nombres se suma Héctor de Miguel, Quequé, cuya incorporación fue anunciada el 21 de agosto. Recordemos que el humorista fue despedido hace meses de la Cadena SER tras burlarse de Nacho Abad (En boca de todos).

Luján Argüelles también tendrá programa propio, así como Sarah Santaolalla. Todos estos nombres estarán el 7 de septiembre en el FesTVal de Vitoria en la presentación oficial de La Séptima.