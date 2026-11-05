Kristin, criadora de perros salchicha: «No son pequeños perros falderos ‘adorables’. Les va mejor cuando tienen un trabajo que hacer que les da propósito»

El perro salchicha, también conocido como teckel o dachshund, es una de las razas más reconocibles por sus patas cortas, su cuerpo alargado y su reducido tamaño. Su aspecto simpático hace que muchas personas lo consideren un perro «faldero», pero detrás de esa apariencia se esconde un animal con una personalidad mucho más compleja de lo que parece.

Kristin, criadora especializada en esta raza, advierte de que no se trata simplemente de pequeños perros adorables y tranquilos, ya que su origen como perro de caza sigue influyendo en su comportamiento actual. Por eso, antes de adoptar un perro salchicha, conviene conocer sus necesidades, su temperamento y los cuidados que requiere.

Cómo criar y cuidar a los perros salchichas

«Lo más importante que debes saber sobre ellos es que originalmente fueron desarrollados como perros de caza, criados para adentrarse en las madrigueras y enfrentarse a presas feroces en los bosques de Europa. Si no podían excavar a través de las gruesas raíces de los árboles para llegar a su presa, las roían. Debido a su herencia de caza, estos perros tienen una predisposición natural a excavar y roer y, si no reciben la estimulación física y mental adecuada, roerán por aburrimiento. No son perritos «falderos» adorables, y se desarrollan mejor cuando tienen una tarea que les da un propósito, al igual que muchas otras razas», asegura Kristin Cihos-Williams, criadora de perros salchicha del criadero californiano Kinderteckel, en una entrevista a American Kennel Club.

Kristin cuida de perros salchicha desde 1992 y el nombre de su criadero, Kinderteckel, se traduce del alemán como «dachshund de los niños». Una denominación que tiene un significado muy especial para esta amante de los animales, ya que sus hijos crecieron rodeados de diferentes ejemplares de esta raza. «Lo mejor de criar perros es reconocer una cara o un aspecto familiar en una camada, incluso después de muchas generaciones», comenta.

Pelaje y colores

Las tres variedades de dachshund pueden presentar diferentes tipos de manto, que se clasifican en función de la longitud y la textura del pelo:

Pelo corto : es denso, liso, brillante y duro, además de estar muy pegado al cuerpo. Es la variedad más conocida y extendida de la raza.

: es denso, liso, brillante y duro, además de estar muy pegado al cuerpo. Es la variedad más conocida y extendida de la raza. Pelo largo : tiene una textura lisa y brillante, con el pelo pegado al cuerpo. Destacan especialmente los mechones más largos que aparecen en las orejas, el cuello y la cola.

: tiene una textura lisa y brillante, con el pelo pegado al cuerpo. Destacan especialmente los mechones más largos que aparecen en las orejas, el cuello y la cola. Pelo duro: presenta un manto formado por una capa exterior áspera, densa y pegada al cuerpo, junto con una subcapa interna. Las únicas zonas que quedan fuera de esta característica son las orejas, las cejas y el hocico.

En cuanto a los colores, los teckels cuentan con una gran variedad de tonalidades y patrones, independientemente de su tipo de pelo. Pueden tener un manto de un solo color, como el rojo, o combinar dos tonalidades, generalmente negro o marrón con marcas fuego. También existen ejemplares atigrados y otros con el característico patrón arlequín o merle.

Personalidad y carácter

A pesar de su pequeño tamaño, los perros salchicha destacan por su temperamento valiente y no dudan en plantar cara a animales más grandes que ellos. Asimismo, algunos ejemplares pueden mostrarse desconfiados o incluso agresivos ante personas desconocidas y otros perros. En la convivencia, son compañeros muy leales y también buenos perros guardianes. Suelen llevarse bien con los niños, aunque su educación puede resultar algo complicada y requiere paciencia y constancia.

Según los etólogos caninos, cada variedad tiene sus propios rasgos de personalidad; el dachshund es más tranquilo, mientras que el de pelo liso tiene un carácter más inquieto y el de pelo duro es más divertido y extrovertido. Su pasado como perros de caza también explica algunos de sus comportamientos; les encanta escarbar y hacer agujeros y, si no tienen suficiente actividad y estimulación, pueden mostrar conductas destructivas.

Ejercicio

Esta raza no es especialmente activa ni necesita hacer mucho ejercicio físico. Sin embargo, tiende a ganar peso, por lo que conviene que salga a pasear al menos dos veces al día. Más allá de cubrir sus necesidades básicas, se pueden aprovechar los paseos para practicar órdenes básicas, aprender nuevos trucos y reforzar su adiestramiento.

Salud

Los perros salchicha sufren problemas en la columna vertebral, tal y como señaló un estudio realizado en la Universidad de Copenhague. Por este motivo, conviene evitar aquellas actividades que supongan un esfuerzo excesivo para su columna, como subir y bajar escaleras o hacer saltos de obstáculos. Una buena alternativa son los juegos de inteligencia, como buscar objetos o utilizar juguetes rellenables con premios, que permiten estimular su mente.

En lo que respecta a la alimentación, lo ideal es ofrecerle un pienso específico para razas pequeñas que aporte todos los nutrientes necesarios. Como puede engordar con facilidad, las raciones deben ajustarse a su edad, tamaño y nivel de actividad. También hay que controlar el consumo de premios y golosinas, reservándolos principalmente para las sesiones de adiestramiento y evitando que se conviertan en un complemento habitual de su dieta.