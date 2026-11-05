Sandra Golpe sólo necesita dos palabras para describir lo que siente toda España tras la dimisión de Óscar Puente y añade: «Con 115 muertos encima de la mesa es el día de irse»

Óscar Puente, ex ministro de Transportes, necesitó casi una semana para dimitir de su cargo al frente del ministerio tras el accidente ferroviario de Urda. Lo hizo en la Diputación Permanente, tras casi cuatro horas en las que no se atisbaba que pudiese dejar su puesto. Pocos minutos después de las 21 horas del martes, Puente anunció su renuncia.

El dirigente socialista renunció también a liderar las listas de las elecciones del 29-N por Valladolid. Una decisión que apunta a un cálculo electoral tras el batacazo del PSOE en las encuestas, que deja al partido liderado por Pedro Sánchez alrededor de los 95 escaños.

En sus últimas palabras como ministro, Puente aseguró que «un ministro de Transportes de un país como España no puede continuar en su cargo con dos accidentes de esta gravedad en menos de un año. Es una cuestión de dignidad política, de coherencia y de empatía con las víctimas».

Por fin

Pocos minutos después de la renuncia del ex alcalde de Valladolid, Sandra Golpe, presentadora de Antena 3 Noticias, publicó un corto pero expresivo mensaje en su cuenta de X que dejaba a las claras su opinión sobre el adiós de Puente: «Por fin». Una declaración con la que la periodista considera que esta decisión debería haber sido tomada mucho antes.

POR FIN — Sandra Golpe (@SandraGolpeA3TV) November 3, 2026

Pero la cosa no quedó ahí. El ex ministro compartió en la misma red social, horas después de dejar su cargo, una viñeta de Forges en la que se puede ver un diálogo entre dos personas, diciendo la primera: «Todos los políticos son iguales», a lo que la segunda contesta: «Eso es lo que ustedes quisieran».

Esta publicación no pasó desapercibida por Golpe, a lo que respondió con firmeza: «Con 115 muertos encima de la mesa, hoy es el día de irse, efectivamente», combinando un tono irónico con una denuncia hacia la gestión del político socialista.

Con 115 muertos encima de la mesa, hoy es el día de irse, efectivamente. — Sandra Golpe (@SandraGolpeA3TV) November 3, 2026

Con estas palabras, la periodista se refería a los dos duros golpes que ha sufrido España con los accidentes de Adamuz y Urda, en tan solo nueve meses, que han dejado a su paso el fallecimiento de 115 personas, mientras que Puente estaba al frente del ministerio de Transportes.