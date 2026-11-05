Juan Carlos Onetti, escritor uruguayo: «Hay varias maneras de mentir; pero la más repugnante de todas es decir la verdad»

Juan Carlos Onetti (Montevideo, 1 de julio de 1909-Madrid, 30 de mayo de 1994) fue un escritor uruguayo que murió a los 84 años, considerado como uno de los narradores más importantes de su país y de la literatura hispanoamericana en general. Ganador del Premio Cervantes y el Gran Premio Nacional de Literatura de Uruguay, trascendió a su época por su buen hacer con la novela moderna y la literatura existencialista. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la vida y obra de Juan Carlos Onetti.

Juan Carlos Onetti es uno de los escritores más importantes de la historia de América Latina, de la literatura hispanoamericana, y muchas voces autorizadas también lo consideran como una figura trascendental a la hora de entender la literatura universal. Mario Vargas Llosa los describió como «uno de los grandes escritores modernos, y no sólo de América Latina», y estas palabras resumen la magnitud del escritor uruguayo que fue el gran precursor de la novela moderna.

Juan Carlos Onetti fue uno de los grandes renovadores de la literatura latinoamericana y comenzó su carrera como periodista. Avenida de Mayo-Diagonal-Avenida de Mayo fue el primer cuento publicado por Onetti en 1933, que fue el preludio de su primera novela, que fue publicada en 1939 bajo el nombre de El pozo. Esta publicación fue un antes y un después en la carrera de un Onetti que dos años después, en 1941, publicó Tierra de nadie, novela que también tuvo un gran reconocimiento por parte de la crítica.

La vida breve, publicada en 1950, fue la gran novela de Juan Carlos Onetti donde aparece Santa María, la ciudad ficticia que se inventó y que fue el eje central de su carrera literaria. Más tarde llegarían El astillero (1961) y Juntacadáveres (1967), que están dentro de las mejores obras durante su vida. Siete años después fue encarcelado por la dictadura de Juan María Bordaberry y se marchó al exilio de Madrid, donde escribió sus últimas obras (Cuando ya no importe, 1993) y pasó sus últimos días hasta morir de un infarto a los 84 años, siendo sus restos cremados en La Almudena.

Las mejores frases de Juan Carlos Onetti

«Hay varias maneras de mentir; pero la más repugnante de todas es decir la verdad». Esta es la última reflexión viral de un Juan Carlos Onetti que ha dejado un gran número de frases durante su vida y obra que han sido un legado para sus devotos. Son las siguientes: