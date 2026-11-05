La confesión de Sara Carbonero sobre sus hijos: «Llevan 5 y 6 años jugando en el Real Madrid, es un mundo que ya conocía, reconozco que lo sufro mucho»

La periodista ha hablado abiertamente sobre la maternidad y la relación que mantiene con Martín y Lucas, fruto de su matrimonio con Iker Casillas. También ha reconocido que verlos jugar al fútbol no siempre resulta fácil para ella, especialmente por la posición que ocupan sobre el terreno de juego.

Sara Carbonero ha vuelto a mostrar su lado más personal en una entrevista que está dando mucho de qué hablar. La empresaria, que siempre ha procurado mantener cierta discreción en lo que respecta a su vida familiar, ha hablado de una de las facetas que más marcan su día a día: la maternidad. En esta ocasión, sus declaraciones han girado en torno a sus dos hijos, Martín y Lucas.

La comunicadora conoce bien ese mundo. Durante años, su trayectoria profesional estuvo estrechamente relacionada con el deporte, especialmente con el fútbol, una disciplina que le permitió convertirse en uno de los rostros más reconocibles de la televisión. Sin embargo, su perspectiva ha cambiado considerablemente desde que son sus propios hijos quienes saltan al campo.

Martín, de 12 años, y Lucas, de 10, juegan en las categorías inferiores del Real Madrid. El mayor forma parte del equipo infantil y el pequeño milita en el alevín. Ambos desempeñan una posición especialmente exigente: son porteros. Una circunstancia que, según ha reconocido Carbonero, hace que seguir sus partidos sea todavía más complicado desde el punto de vista emocional.

Conoce muy bien el mundo del fútbol

Durante su entrevista con El País, Sara Carbonero ha explicado que sus hijos llevan cinco y seis años jugando en el Real Madrid. Por tanto, no se trata de un entorno desconocido para ella. Lo que sí ha cambiado es la manera de relacionarse con él. «Llevan cinco y seis años en el Real Madrid como porteros. Es un mundo que yo ya conocía, pero que ahora lo estoy viviendo desde el papel de madre, que es muchísimo más sufrido», ha explicado.

La periodista ha reconocido sin rodeos que sufre mucho cuando ve jugar a sus hijos. No es únicamente una cuestión de conocer las exigencias de la competición o la presión que acompaña a los equipos de una entidad como el Real Madrid. Para una madre, la implicación emocional es inevitable y cada acción adquiere una dimensión diferente.

«Son tus hijos y se te va una parte de la vida en ellos», ha señalado. Una frase con la que refleja hasta qué punto la maternidad ha transformado su relación con el deporte. Además, ha puesto el foco en las particularidades de la posición que ocupan Martín y Lucas, ya que considera que la portería es uno de los puestos más complicados dentro del fútbol.

«Cuando encima están en la posición de portero, que ya lo viví, y es la más ingrata del mundo… Con mis niños sufro, reconozco que lo sufro mucho», ha añadido.

Carbonero sabe de primera mano que el portero se encuentra expuesto a una presión especial. Un error puede resultar determinante para el resultado de un partido y, a diferencia de otras posiciones, sus intervenciones suelen quedar especialmente señaladas. Esa experiencia previa, lejos de ayudarla a mantener la tranquilidad, parece hacer que viva los encuentros con todavía más intensidad.

No obstante, ha querido dejar claro que su preocupación no depende exclusivamente del fútbol. También sufriría si sus hijos hubieran elegido otras disciplinas deportivas. De hecho, ha mencionado la gimnasia rítmica, el atletismo y el baloncesto como actividades que también se les dan especialmente bien.

Su relación con Martín y Lucas

Más allá del deporte, la entrevista ha permitido conocer cómo vive Sara Carbonero su relación con sus dos hijos. La periodista ha dedicado unas palabras especialmente cariñosas a Martín y Lucas, con quienes mantiene un vínculo que considera único.

Durante la conversación, también ha reconocido que le habría gustado tener una hija. No lo plantea como un reproche ni como una carencia en su familia, sino como la posibilidad de haber compartido con una niña determinadas experiencias personales. «Es una pena no haber tenido una niña con la que haber compartido este universo, mi ropa, mis cosas. He tenido una hermana y sé lo bonitas que son nuestras conversaciones», ha confesado.

Aun así, sus palabras sobre sus hijos reflejan el cariño y la complicidad que siente hacia ellos. «Lo que me están dando mis niños no lo cambio por nada», ha afirmado.

Carbonero ha descrito también una relación marcada por el cuidado mutuo y por una manera muy especial que tienen Martín y Lucas de verla. «Hay un vínculo madre-hijos varones de protección, de idolatría, también, de verme como una superheroína, que es único», ha explicado.

La periodista ha reconocido que le emociona especialmente comprobar cómo sus hijos intentan protegerla y estar pendientes de ella. «Me emociono con lo que me protegen porque se ven los hombres de la casa», ha añadido. Unas declaraciones que muestran una faceta íntima de su vida familiar y la importancia que concede a los pequeños gestos cotidianos.

La nueva vida de Sara Carbonero

La historia familiar de Sara Carbonero e Iker Casillas ha estado durante años bajo la atención pública. Ambos protagonizaron una de las relaciones más conocidas de la crónica social, cuyo momento más recordado llegó durante el Mundial de Sudáfrica de 2010.

La pareja se convirtió en una de las más mediáticas de España y formó una familia con el nacimiento de Martín y Lucas. Sin embargo, en marzo de 2021 anunciaron oficialmente su separación, poniendo fin a un matrimonio que había despertado el interés de todos durante más de una década.

En este contexto, sus declaraciones sobre Martín y Lucas adquieren un significado especial. La maternidad ocupa un lugar fundamental en su vida y sus hijos representan uno de sus principales apoyos en una etapa marcada por importantes cambios personales.