Sara Carbonero denuncia por primera vez «el machismo desmedido» que sufrió en el Mundial de Sudáfrica por su relación con Casillas

El Mundial de Sudáfrica de 2010 marcó un antes y un después en la historia del fútbol español. La Selección consiguió su primera estrella gracias al gol de Andrés Iniesta en la final contra Países Bajos, pero aquel torneo también dejó una de las imágenes más recordadas de la televisión: el beso espontáneo de Iker Casillas a Sara Carbonero en plena entrevista tras proclamarse campeones del mundo. Dieciséis años después, la periodista ha echado la vista atrás para recordar aquel momento y, sobre todo, denunciar la cara más amarga de una experiencia que estuvo marcada por las críticas y el machismo. En una entrevista, la comunicadora ha reflexionado sobre el impacto que tuvo su relación sentimental con Casillas en su trabajo y ha aclarado por qué considera que aquel beso no tiene nada que ver con el que Luis Rubiales le dio a Jenni Hermoso tras la victoria de España en el Mundial femenino de 2023.

«No lo digo mucho, porque no he sido muy consciente, pero claro que he vivido un machismo desmedido», ha reconocido Carbonero al recordar su experiencia como reportera de Telecinco durante el campeonato. La periodista ha asegurado que fueron unos meses especialmente duros por la repercusión que adquirió su vida privada y por las insinuaciones que cuestionaban su profesionalidad. «Lo que yo viví en el Mundial de Sudáfrica no se lo deseo a nadie», ha sentenciado, poniendo el foco en una etapa en la que su trabajo quedó eclipsado en numerosas ocasiones por su relación con Casillas.

Uno de los episodios que todavía recuerda con indignación fue la portada del diario británico The Times, que llegó a sugerir que la presencia de Carbonero podía desestabilizar al guardameta español. La periodista considera que aquella hipótesis no solo era machista, sino que también ponía en entredicho la capacidad profesional de uno de los mejores porteros del mundo. «La portada de The Times dando a entender que yo, con mi plumas, a menos dos graditos, desde una esquina, sentada haciendo mi trabajo podía desestabilizar a un hombre… Era machismo, pero también te digo que le dejaba a él fatal: un profesional como la copa de un pino se deja meter un gol porque está ahí su pareja», ha reflexionado.

Las críticas llegaron después de que España perdiera contra Suiza por 0-1 en su debut mundialista, un resultado que dio pie a toda clase de especulaciones sobre la influencia de la periodista en el rendimiento de Casillas. Su presencia en las inmediaciones del terreno de juego se convirtió en objeto de debate, pese a que estaba allí para cumplir con sus obligaciones profesionales. Carbonero también ha recordado los comentarios que recibía por su imagen y por la ropa que elegía para cubrir los partidos, una circunstancia que le llevó a cuestionarse por qué su aspecto podía afectar a la credibilidad de su trabajo. «¿Por qué pierdo credibilidad si quiero ir guapa? ¿Tengo que ir hecha un cuadro a trabajar?», ha planteado.

La comunicadora ha lamentado, además, la escasez de apoyos públicos que encontró durante aquellos meses. «He pensado mucho en que en aquel momento salieron solo dos personas a defenderme, nada más», ha explicado. Una falta de respaldo que contribuyó a que aquella experiencia resultara todavía más difícil y que hoy recuerda desde una perspectiva diferente, con la distancia que dan los años y los cambios que se han producido en el periodismo deportivo. En este sentido, Carbonero considera que la presencia de mujeres en las coberturas futbolísticas ha aumentado considerablemente desde sus comienzos. «Cuando yo empecé, había muy poquitas chicas. Ahora tú vas a una rueda de prensa de fútbol y a lo mejor hay quince mujeres», ha señalado. Sin embargo, aunque reconoce los avances conseguidos, también advierte de que todavía queda mucho camino por recorrer en materia de igualdad. «Hay mucho que hacer todavía, mucho que avanzar y no soy muy optimista con el panorama», ha afirmado, insistiendo en la importancia de no bajar la guardia ante actitudes machistas que siguen presentes en distintos ámbitos.