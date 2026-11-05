Joaquín Sabina (77 años), cantautor español, en una entrevista en 1996: «Yo soy un pobre con dinero. La riqueza no se improvisa, eso viene de generaciones y de hábitos»

Joaquín Sabina es uno de los artistas españoles más reconocidos de las últimas décadas. Sus canciones, sus poemas y su particular manera de entender la vida le han convertido en una figura imprescindible de la música en español. Sin embargo, detrás del éxito y de los millones de discos vendidos hay una historia personal muy diferente a la de quienes han nacido rodeados de grandes fortunas. En una entrevista de 1996, cuando tenía 47 años, el cantante dejó una reflexión sobre el dinero que sigue llamando la atención. «Yo soy un pobre con dinero. La riqueza no se improvisa, eso viene de generaciones y de hábitos».

Sabina y su particular visión del dinero

La reflexión de Joaquín Sabina pone sobre la mesa una diferencia que muchas veces pasa desapercibida, ya que no es lo mismo disponer de una gran cantidad de dinero que proceder de una familia acostumbrada a vivir entre privilegios. Sabina, que alcanzó el éxito después de años de dificultades, ha mantenido habitualmente una imagen alejada de la ostentación tradicional de las grandes fortunas. Su manera de expresarse también refleja esa distancia entre su situación económica y sus costumbres personales.

Esta forma de entender la riqueza encaja con otras declaraciones que ha realizado a lo largo de su trayectoria. En una entrevista, el músico reconocía su particular relación con los lujos y bromeaba sobre una experiencia en Nueva York en la que se permitió comprar champán y caviar. El propio Sabina utilizaba entonces el término «nuevoriquismo» para describir aquella situación.

De una familia de Úbeda al éxito internacional

Joaquín Ramón Martínez Sabina nació el 12 de febrero de 1949 en Úbeda, Jaén. Su historia está muy lejos de la de un artista que heredase una fortuna o una carrera musical consolidada. Durante su juventud estudió Filología Románica en Granada, participó en movimientos estudiantiles contrarios al franquismo y terminó exiliándose en Londres, donde comenzó a desarrollar buena parte de su identidad artística.

Su regreso a España en 1977 marcó el inicio de una trayectoria que fue creciendo progresivamente. Primero llegaron sus actuaciones en pequeños locales y sus primeros discos, hasta que trabajos como Hotel, dulce hotel, Física y química y 19 días y 500 noches lo convirtieron en uno de los cantautores más populares del país. Su página oficial recoge una discografía de diecisiete álbumes de estudio y millones de seguidores a ambos lados del Atlántico.

Una vida marcada por las canciones

A sus 77 años, Sabina ha culminado una carrera de más de cuatro décadas en los escenarios. Su gira de despedida, Hola y adiós, puso el broche a una etapa que le llevó a actuar en algunos de los recintos más importantes de España y Latinoamérica. Sin embargo, su legado no se limita a los conciertos o a las cifras de ventas, ya que también ha construido una identidad literaria reconocible por su ironía, sus contradicciones y su particular mirada sobre la vida.