Rovi aumenta sus beneficios un 67% hasta los 163 millones de euros y se dispara en bolsa más de un 8%
Los ingresos de la farmacéutica aumentaron un 16% hasta superar los 610 millones de euros
Laboratorios Rovi obtuvo unos beneficios de 162,8 millones de euros durante los nueve primeros meses de este año. La cifra supone un incremento del 67% frente a las ganancias registradas en el mismo período de 2025. Rovi se ha disparado en bolsa más de un 8% con las primeras operaciones de la jornada tras conocerse las cuentas.
Los ingresos operativos de la farmacéutica aumentaron un 16% hasta los 610,2 millones de euros, mientras que el resultado bruto de explotación (ebitda) se incrementó un 52% hasta los 226,6 millones de euros. El margen ebitda subió 8,7 puntos hasta el 37,1%.
El avance de los ingresos se debe en gran medida al aumento de la producción a terceros. La fabricación de este segmento generó un aumento de los ingresos del 45% hasta los 263,9 millones de euros. Por otra parte, la cifra de negocio del área de especialidades farmacéuticas de Rovi se incrementó un 1% hasta los 346,1 millones de euros.
El flujo de caja libre se redujo un 2% durante el período hasta los 61,9 millones de euros. La posición de deuda neta se incrementó un 27% con respecto al mismo período de 2025 hasta los 27,9 millones de euros. Esta situación ha permitido incrementar la inversión de capital (capex) un 31% hasta los 50,3 millones de euros.
De cara al cierre del ejercicio 2026, Rovi ha reiterado sus previsiones y espera que sus ingresos operativos crezcan entre un 0% y un 10% en comparación con 2025. Las estimaciones para 2027 se darán a conocer en febrero de 2027 coincidiendo con la presentación de los resultados anuales.