Laboratorios Rovi obtuvo unos beneficios de 162,8 millones de euros durante los nueve primeros meses de este año. La cifra supone un incremento del 67% frente a las ganancias registradas en el mismo período de 2025. Rovi se ha disparado en bolsa más de un 8% con las primeras operaciones de la jornada tras conocerse las cuentas.

Los ingresos operativos de la farmacéutica aumentaron un 16% hasta los 610,2 millones de euros, mientras que el resultado bruto de explotación (ebitda) se incrementó un 52% hasta los 226,6 millones de euros. El margen ebitda subió 8,7 puntos hasta el 37,1%.

El avance de los ingresos se debe en gran medida al aumento de la producción a terceros. La fabricación de este segmento generó un aumento de los ingresos del 45% hasta los 263,9 millones de euros. Por otra parte, la cifra de negocio del área de especialidades farmacéuticas de Rovi se incrementó un 1% hasta los 346,1 millones de euros.

El flujo de caja libre se redujo un 2% durante el período hasta los 61,9 millones de euros. La posición de deuda neta se incrementó un 27% con respecto al mismo período de 2025 hasta los 27,9 millones de euros. Esta situación ha permitido incrementar la inversión de capital (capex) un 31% hasta los 50,3 millones de euros.

De cara al cierre del ejercicio 2026, Rovi ha reiterado sus previsiones y espera que sus ingresos operativos crezcan entre un 0% y un 10% en comparación con 2025. Las estimaciones para 2027 se darán a conocer en febrero de 2027 coincidiendo con la presentación de los resultados anuales.