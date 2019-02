Figo, sobre el Clásico de Copa: “Todo puede pasar”

Luis Figo analizó los dos Clásicos entre Real Madrid y Barcelona que se jugarán esta semana. El ex futbolista portugués aseguró que todo puede pasar, además de recalcar que Cristiano Ronaldo está haciendo historia en el fútbol

El ex futbolista del Real Madrid y Barcelona, Luis Figo, habló sobre los Clásicos que se jugarán esta semana. El portugués aseguró que los vídeos que se preparan de cara a estos choques no influyen en los futbolistas.

“Esos vídeos no motivan ni más ni menos. No tienen nada que ver. Cada uno hace lo que le da la gana”, aseguró Luis Figo. “A mi no me parece mal. Cada uno hace lo que le da la gana en su vida, cada uno asume su responsabilidad”, añadió el ex futbolista de Real Madrid y Barcelona.

“No sé quién llega en mejor forma. Ya lo veremos. Creo que al final todo puede pasar”, dijo Figo acerca de qué equipo llega como favorito al Clásico de Copa del Rey que da acceso a la final de la competición.

Además, opinó sobre el fichaje de Morata, ex jugador Del Real Madrid, por el Atlético. “Es ya lo suficientemente mayor para saber lo que tiene que hacer. Yo he vivido mi experiencia, Álvaro vivirá la suya y sólo espero que le vaya bien porque es amigo mío. Independientemente del club en el que esté sólo espero que sea feliz”, aseguró Figo.

Por otro lado, habló sobre Cristiano Ronaldo y su fichaje por la Juventus el pasado verano. “Siempre está bien, es un gran profesional. Por encima de todo es una persona que está haciendo historia en el fútbol”, opinó.