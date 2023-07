El Al-Nassr de Cristiano Ronaldo ha recibido una mala noticia. La FIFA va a sancionar al conjunto árabe con tres ventanas sin fichar por el fichaje de Ahmed Musa en 2018. El Leicester reclama parte del dinero del traspaso del futbolista nigeriano, que se marchó en su día por algo más de 15 millones de euros. Según la FIFA, el equipo saudí todavía debe 460.000 euros más algunas variables por el rendimiento y eso podría acarrear una sanción.

El montante total de la deuda asciende a 1,6 millones de euros. El fallo de la FIFA se publicó originalmente en octubre de 2021. En ese momento le comunicaron al Al-Nassr que si no pagaba lo que faltaba les sancionarían sin fichar y como no han cumplido con el pago pendiente, ahora la FIFA les ha impuesto el castigo que pondría en jaque el proyecto del conjunto saudí.

Esta sentencia implicaría que el Al-Nassr no podría acometer ninguna transferencia nacional ni internacional, lo cual les impediría inscribir estrellas del extranjero como hicieron on Cristiano Ronaldo o ahora con Brozovic. El equipo saudí explicó a la FIFA que aquel problema tuvo lugar antes de que el club lo adquiriera el Fondo de Inversión Pública (PIF), y la nueva propiedad se asegurará de que esto no vuelva a suceder.

El club comunicó que pagará de inmediato al Leicester la deuda restante por Musa para intentar que la FIFA les levante la prohibición de fichar, y así solucionar por completo el problema de un jugador que a día de hoy ya no se encuentra en la plantilla ya que actualmente milita en el Sivasspor.

Cristiano Ronaldo fue el primer gran fichaje del Al-Nassr. El delantero portugués ha regresado ahora a los entrenamientos con el resto de sus compañeros para preparar el próximo curso. El luso sueña con poder conquistar algún título este año después de que se les escapara la liga saudí la pasada campaña.