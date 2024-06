La FIA se la tenía guardada al español Fernando Alonso: 10 segundos de sanción por tocarse con Zhou

La FIA se la tiene jurada a Fernando Alonso y estaba esperando que cometiera un error para poder penalizarle. Y así fue. El piloto de Aston Martin entró demasiado pasado en la curva 3 y acabó impactando con la rueda trasera de Guanyu Zhou, provocando así que el piloto chino se saliera de pista. Tras la investigación, los comisarios decidieron sancionar con 10 segundos al español por provocar una colisión.

Alonso acató la penalización de la FIA y la cumplió en la siguiente parada. Esto le hizo bajar hasta las últimas posiciones de la carrera, con los Sauber y los Williams. Antes de la carrera, Fernando ya había avisado de que iban a probar algo diferente y eso implicaría ir a más de dos paradas, que es lo óptimo en este trazado de Red Bull Ring. Partía desde la decimoquinta posición y tenía muy difícil arañar algún punto.

Por ese motivo, Aston Martin y el bicampeón del mundo decidieron aprovechar para probar nuevas cosas pensando en el futuro, ya que esta carrera la daban por perdida. Esa colisión con Zhou fue fruto de llevar el coche por encima del límite para intentar ganar alguna posición e intentar no acabar entre los tres últimos. No obstante, al final no le afectó mucho porque sólo perdió un par de posiciones. Tras las paradas, Alonso estaba decimoséptimo, dos puestos por debajo de donde había salido.

Tras la clasificación, el 14 reconoció que era un problema de motor, pero no lo iban a cambiar en esta carrera porque ya la daban por perdida. Para colmo, el doble campeón del mundo recibió una sanción. Tras la sprint, Fernando Alonso se mordía la lengua por el incidente con Hülkenberg porque «soy español, mejor no me meto en líos». El alemán recibió la misma sanción que el asturiano, a pesar de que se tuvo que ir fuera de pista tras ser expulsado por el Haas.