La FIA toma otra decisión contra Fernando Alonso

La FIA sigue empeñada en añadir más carreras al calendario de la Fórmula 1 a pesar de que algunos pilotos como Fernando Alonso se hayan manifestado claramente en contra. El piloto de Aston Martin siempre ha sido crítico con añadir más fechas al campeonato y ahora Stefano Domenicali, CEO del Gran Circo, valora con fuerza la idea de que todos los grandes premios tengan su carrera al sprint. Una decisión que va radicalmente en contra de lo que opinan la mayoría de pilotos en el paddock.

Hace unas semanas esto fue un motivo de conflicto entre Fernando Alonso y Stefano Domenicali después de que en el Gran Premio de China el asturiano tirara un dardo a la FIA sobre la idoneidad de las carreras al sprint en el calendario. El CEO de la competición respondió al asturiano con contundencia y ahora ha dejado claro que valora con fuerza que todas las carreras del calendario tengan su sábado para las carreras al sprint. De esta forma, pasarían de existir seis como en la actualidad a un total de 24 siempre y cuando no entren más grande premios en la Fórmula 1.

«Los números nos dicen que los fines de semana sprint son populares. Sabemos que también hay una parte del público más tradicionalista, que sigue la Fórmula 1 desde hace mucho tiempo, y a la que no le gusta especialmente este formato, pero en términos de atractivo no hay duda de que el recorrido al sprint es el correcto», afirmó Stefano Domenicali que quiso argumentar la que sería una medida impopular para la mayoría de pilotos, siendo Fernando Alonso y Max Verstappen los que se han posicionado en contra.

«No hay duda de que el formato Sprint es el adecuado. Creo que la modificación al formato introducida este año ha respondido a las demandas de los ‘tradicionalistas’ al mantener las clasificaciones el sábado por la tarde y abrir el parque cerrado después de la carrera Sprint», añadió en una entrevista concedida a Motorsport. «Por mi parte, esperaré hasta el final de esta temporada para evaluar las reacciones, pero no creo que demos marcha atrás. MotoGP ha optado por un paso radical, introduciendo la carrera al sprint en todos los fines de semana, mientras que nosotros queremos llegar poco a poco», dijo en relación a lo que se hace en MotoGP, que a pesar de las críticas de los pilotos han añadido al calendario todas las carreras al sprint.

La FIA y Fernando Alonso

Fernando Alonso siempre se ha mostrado crítico con saturar el calendario de carreras y más con el formato a sprint que desde la pasada temporada tiene seis fechas en la competición. La primera de ellas fue en el Gran Premio de China celebrado hace unas semanas y ahí el piloto asturiano aprovechó para tirar un dardo a la FIA por lo que respecta a este formato.

«Por los puntos que se dan, y los neumáticos que utilizamos, que ya no vamos a tener para la carrera, casi que igual merece la pena no salir, así que supongo que igual tendrá que verlo la Fórmula 1. Para la carrera solo teníamos un juego de duros, y cuando salió el Safety Car los teníamos puestos, así que quedó un poco cortado. Lo mejor es no salir a la sprint race para ahorrar neumáticos y penalizaciones», afirmó Fernando Alonso ante los periodistas a la conclusión de la carrera al sprint.

Estas palabras de Fernando Alonso encontraron una rápida respuesta y contundente de Stefano Domenicali, que le invitó incluso a marcharse de la Fórmula 1 si estaba en contra de esta decisión. «Creo que 24 es mejor que 12. Hablo con los pilotos, si quieres pilotar aquí, puedes hacerlo todos los días, si no quieres correr en la Fórmula 1, no tienes que hacerlo. Es una cuestión de respeto hacia la afición, porque quieren verles competir», afirmó el CEO de la Fórmula 1.

«Creo que 24 es el número ideal por ahora. La buena noticia para este año es que me he comprometido con los equipos y el promotor a anunciar el calendario mucho antes de lo habitual, para que todos estén preparados», argumentó sobre la idoneidad de incluir más carreras al sprint de cara a la próxima temporada. Así que todo hace indicar que, como sucede ya en MotoGP, la Fórmula 1 podría estar repleta de carreras al sprint en los próximos años. A pesar de lo que piense Fernando Alonso y la mayoría de pilotos de la parrilla.