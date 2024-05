Aston Martin prepara su reconquista en Imola con un paquete de mejoras histórico para Alonso

Aston Martin lleva avisando varias carreras de que su primer gran paquete de mejoras no llegaría hasta Europa. La semana ha llegado y este viernes comenzará el Gran Premio de Emilia-Romagna de Fórmula 1, en el que el equipo británico le ha prometido a Fernando Alonso unas actualizaciones decisivas para recuperar un escalón que perdieron en Miami y con las que esperan colocarse a la altura de Mercedes, el constructor que a día de hoy tiene por delante.

Lo cierto es que en el último fin de semana Alonso estuvo más concentrado en adelantar a sus perseguidores que en luchar contra los mejores. El asturiano salía por detrás de pilotos con un coche inferior en cuanto a rendimiento como los de Alpine, Ocon y Gasly, o Albon, de Williams. Su remontada hasta la novena posición le permitió sumar dos puntos con los que sigue por encima de Hamilton, pero otros como Tsunoda cruzaron antes la meta.

Por tanto, Aston Martin no puede esperar más a una reconquista que será en Imola o, si nos ponemos dramáticos, no será hasta bien entrado el campeonato. Conformismo hay muy poco en un Alonso que quiere volver a pilotar lo antes posible un monoplaza similar al del año pasado, con el que consiguió ocho podios. No sólo la escudería inglesa se refrescará en la carrera italiana, pero el propósito de esta es distanciarse de Alpine y RB y hacerse un hueco entre los primeros, como ya sucedió por ejemplo en Arabia Saudí, donde el español logró su mejor resultado (5º).

Además, buscarán solucionar esas irregularidades que hacen que algunos GP sean más fuertes en clasificación que en carrera y viceversa, para así poder ser fuertes durante todo un fin de semana que para alegría de Alonso no se correrá con formato sprint. Tom McCullough, director de rendimiento de Aston Martin, ha tratado de dar luz a este asunto, pero no aclaró en qué partes del vehículo se podrán ver esos esperados avances. También confirmó que cada uno de los ajustes que han venido haciendo se han reflejado como querían.

Aston Martin no da pistas sobre el coche de Alonso

«No hubo problemas en el simulador. Había poco agarre en la pista y mucho deslizamiento, así que necesitábamos más carga que una mejora de la velocidad punta. Lo discutimos durante mucho tiempo y luego tomamos esta decisión, pero si volviéramos a hacer el fin de semana probablemente tomaríamos una decisión diferente, aunque no creo que fuera un factor determinante que no utilizáramos el alerón», explicaba sobre esa pieza que llevaron a Miami y que finalmente decidieron no utilizar.

Últimamente se viene acusando a un elemento del monoplaza de los de Silverstone como el principal problema del descenso de nivel. Una pieza que también afecta a Mercedes, pues estos se las ceden a Aston Martin. Se trata de la suspensión, la cual es para muchos la razón por la que los pilotos de Toto Wolff no acaban de encontrar el ritmo indicado en pista.

Aun así, McCullough descartó que sea por eso y afirmó que están «contentos» con ello. «Nuestros problemas no vienen de ese elemento, sino de cómo utilizamos los neumáticos», identificó el ingeniero británico, que no dio pistas sobre dónde se ubicará la transformación del AMR24. Toca esperar al viernes para que los protagonistas del Gran Circo aterricen en Imola, un circuito en el que no se corrió el año pasado por las inundaciones y que puede suponer un punto de inflexión en el Mundial de Aston Martin.