Honda impone a Fernando Alonso su compañero para 2026

Los planes de Aston Martin pasan por Fernando Alonso, al menos hasta 2026 que es hasta la fecha que el piloto asturiano renovó con la escudería hace apenas un mes. Es de cara a ese último año que tiene firmado cuando aún no estaba claro quién sería el compañero del español, aunque ya comienza a definirse todo. El nuevo cambio de reglamento, la inclusión de Honda como motorista de la escudería británica y las expectativas tan altas puestas en dicho año, falta por saber quién será el compañero de Fernando Alonso en Aston Martin.

El compañero de Fernando Alonso de cara a 2026 puede ser una sorpresa absoluta en Aston Martin. Pese a que todo apunta a que Lance Stroll, por el irremediable parentesco con el dueño de la escudería, como la gran apuesta de futuro del equipo, parece que la inclusión de Honda en este baile, en este juego a partir de 2026, puede suponer también un giro de guión en este sentido. El nipón Yuki Tsunoda sería la apuesta (o imposición) de Honda en busca de un piloto de garantías para ser compañero de Fernando Alonso.

Yuki Tsunoda es el elegido de Honda para ser compañero de Fernando Alonso en 2026. A partir de 2026 Honda será motorista de Aston Martin, lo que supone un antes y un después para la escudería británica, que por primera vez en su historia dispondrá de exclusividad absoluta en este sentido y se podrá desmarcar de otras escuderías en el claro objetivo de llevarse el campeonato.

Pero la apuesta de Honda no será exclusivamente con respeto a los motores, no. Como vienen haciendo, su llegada a Aston Martin irá también de la mano, previsiblemente, de una apuesta clara y firme por el piloto nipón Yuki Tsunoda, que precisamente se formó en la escuela Honda Racing. Quiere un piloto seguro y regular y el elegido sería alguien ‘de la casa.

La confirmación ha llegado de la mano del presidente de Honda Racing, Koji Watanabe, que ha adelantado la noticia aunque aún no hay nada oficial: «Tsunoda se graduó en la escuela Honda Racing. Nuestro sueño es que sus miembros puedan convertirse en los mejores pilotos, por eso es muy importante que Tsunoda se convierta en un piloto de primer nivel en la Fórmula 1. No sabemos la alineación de Aston Martin. Alonso ha sido confirmado, pero Stroll no. Así que no descartaría que esto suceda. Existe la posibilidad de que ocurre».

Cabe recordar que Yuki Tsunoda actualmente forma parte de Racing Bulls, el equipo filial de Red Bull, de donde saldrá Honda precisamente en 2026. Es precisamente por esto por lo que se entiende que el nipón, que en todo este tiempo no ha logrado ningún podio tras cuatro temporadas en la Fórmula 1, será uno de los que salga en una remodelación de la escudería, así que es probable que salga de uno para entrar en otro. La lucha de poderes entre Aston Martin y Honda no ha hecho más que empezar por ver qué piloto acompañará a Fernando Alonso en 2026.