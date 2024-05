Aston Martin identifica y encuentra la solución al problema en el coche de Fernando Alonso

Aston Martin quiere dar un acelerón en el Gran Premio de Emilia-Romaña de Fórmula 1 que se celebra este fin de semana en el circuito de Imola y para ello apostará por una gran paquete de mejoras para volver a situar al coche de Fernando Alonso entre los mejores. Para avanzar el primer objetivo es dar con el foco de problemas y en Gaydon ya lo han identificado: todo tiene que ver con la degradación de los neumáticos. Y parece que tienen la solución.

Aston Martin no ha conseguido en este primer tercio de temporada en Fórmula 1 dotar a Fernando Alonso de un coche competitivo tal y como hizo la pasada temporada. El bicampeón español ha rozado las primeras posiciones tras exprimir al máximo un coche que ha demostrado durante las primeras semanas de competición que está para aspirar a los puntos y poco más.

Desde la espectacular sede de Gaydon llevan semanas trabajando en como dar con la tecla para que el Aston Martin de Fernando Alonso sea competitivo y parece que ya han dado con el origen de todos los problemas. Todo tiene que ver con la capacidad de resistencia de los neumáticos Pirelli y parece que también han encontrado la solución. Durante este fin de semana en Imola se realizarán las primeras pruebas con vistas al GP de Mónaco, en el que hay puestas grandes esperanzas para que el asturiano logre la esperada victoria 33.

Los problemas de Aston Martin y Alonso

Tom McCullough, responsable de rendimiento de Aston Martin, ha puesto en los neumáticos como el foco de problemas del equipo británico en la presente temporada. La gestión y la alta degradación que sufren estos durante la carrera parece que está siendo el principal problema para que el AMR24 pueda competir contra los mejores en la presente temporada.

«Estamos contentos con la suspensión que tenemos. Nuestro problema no es ese. No viene de ese elemento. Todo es por cómo utilizamos los neumáticos», afirmó hace unos días en en Formu1a.uno uno de los padres del coche de Fernando Alonso que parece que ha encontrado una solución para que esa degradación no suponga un gran desgaste durante la carrera: aumentar la carga aerodinámica del coche.

Por ello, todas las mejoras de Aston Martin en el Gran Premio de Emilia-Romaña que se celebra este fin de semana se centrarán en la aerodinámica del coche. Así que el alerón trasero que tenían listo para Miami lo utilizarán este fin de semana en el circuito de Imola.

Además del alerón trasero, Aston Martin también introducirá modificaciones en el suelo, tocará los pontones y hará cambios en la suspensión trasera con el objetivo de que los neumáticos de la zona de atrás del coche sufran el menor desgaste posible. Todo con el objetivo de cuajar una carga aerodinámica similar a la de Red Bull y que esto haga que haya una menor degradación durante la carrera. Para carreras cortas las ruedas entran en temperatura de forma óptima pero a la larga les penaliza, y ahí reside el problema de la compañía británica.

Alonso, las mejoras y Mónaco

Fernando Alonso tiene una fecha marcada en rojo en el calendario y esa es el próximo 26 de mayo en el Gran Premio de Mónaco. En 2023 ya rozó la victoria 33 después de ser segundo por detrás de Verstappen en una carrera en la que le penalizó una mala decisión de equipo y este año volverá a las calles del Principado con el objetivo de poder subirse a lo más alto del podio por tercera en su carrera.

El Aston Martin de esta temporada tiene como positivo que sus neumáticos entran rápido en temperatura y esto ha provocado que los resultados de Fernando Alonso en clasificación hayan sido mejores que en carrera, donde el desgaste de las gomas entra en juego. Si el paquete de mejoras funciona en Imola y la equipo británico soluciona el problema, el bicampeón del mundo tendrá mucho que decir en una carrera donde se premia a los pilotos con mayor destreza al volante.

De primeras, Fernando Alonso probará las mejoras en el Gran Premio que se celebra en el mítico circuito de Imola este fin de semana. Después de una remontada épica en Miami y de ser injustamente tratado por la FIA durante varias fechas de este Mundial, el campeón español vuelve a ponerse a los mandos del Aston Martin con el objetivo de volver a hacer historia en el Gran Circo.