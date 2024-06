Fernando Alonso: «No hay descanso hasta que estemos mejor, ahora toca sufrir»

El Aston Martin volvió a demostrar que es uno de los peores coches de la parrilla hoy en día. Lance Stroll no superó la Q1 y Fernando Alonso pasó a la Q2 por los pelos, pero no tuvo opciones en esa Q2 y saldrá decimoquinto en la parrilla del GP de Austria de F1 este domingo. El piloto asturiano se mostró muy frustrado con el rendimiento del AMR24, pero aseguró que no descansarán hasta mejorar el coche y poder luchar por las posiciones delanteras. Mientras tanto, «toca sufrir».

A pesar de los problemas con el motor, Fernando Alonso logró meterse en la Q2. «Está siendo un fin de semana muy difícil y lo va a ser también en Silverstone», comenzó diciendo el bicampeón del mundo de F1. «Es un poco repetitivo, pero lo llevamos diciendo ya varias carreras. Pero la F1 es asís, tienes que hablar con los medios el jueves, viernes, sábado y domingo y se hace bola porque siempre repites lo mismo. Tiramos al máximo, hemos hecho unos cambios de set up al coche y vemos que tampoco es que cambie. No es un problema de set up, es un problema del coche que tenemos que mejorarlo. Como dije en España, hemos entendido la dirección, pero nos tocan tres carreras seguidas, que no había tiempo para hacer nada y nos toca sufrir un poco», añadió.

Se espera que para Budapest lleven mejoras, aunque Alonso se mostró cauto respecto a eso: «Vamos a traer algo. Pero no es Budapest, es todo el año. Claro que llevaremos piezas a Budapest, pero no sabemos si será la solución definitiva. Se verá», señaló. Lo que sí dejó claro es que en Aston Martin están «trabajando» para mejorar el coche y poder volver a las posiciones delanteras.

«Desde que acabó la sprint race hemos cambiado de arriba a abajo el coche, los mecánicos no han tenido tiempo ni para comer, hemos salido a la crono y lo hemos intentado otra vez», señaló. Eso sí, Alonso aseguró que no van a parar hasta lograr el objetivo: «No hay descanso hasta que estemos mejor, hasta que estemos luchando por posiciones delanteras. Hasta que llegue ese momento toca sufrir en la pista y animar al equipo porque son momentos difíciles».

Alonso no cambiará el motor

Al ser preguntado por qué no cambia el motor si es el principal culpable de todos sus problemas, Alonso recalcó que cambiarlo no les haría estar mucho más adelante: «Este motor tiene que hacer una carrera sino no cuadran las cuentas de las 24. Podemos cambiar aquí y en vez de hacer el 15 hacer el 14. Pero creemos que esta es la carrera donde creemos que peor nos va a ir seguramente, entonces intentamos utilizar el peor motor aquí también».

Por último le preguntaron por ese mensaje por radio en el que señaló que casi se choca en las curvas siete y 10: «Vamos muy por encima del límite del coche también en las cronos. Nos está yendo bastante bien. Solemos clasificar bastante bien este año. Incluso en Barcelona estuvimos al borde de la Q3 y luego caímos en carrera. En la crono hemos intentado tirar al límite y he tenido dos sustos grandes».