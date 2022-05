Fernando Alonso ha lamentado la mala suerte que ha vuelto a sufrir en el Gran Premio de Miami, con una mala parada en ‘boxes’ por parte de su equipo, y ha acatado la sanción que ha recibido por impactar con el coche de Pierre Gasly.

Análisis de la carrera

«Ha sido bastante activa la carrera para mí. Arriesgué mucho en la salida, gané varias posiciones y me toqué con Hamilton. Luego me toqué con Gasly, me penalizaron y perdí cinco segundos. Luego perdí otros cuatro segundos en otra parada, así que iba siempre con el pie cambiado y al ataque. Sumas unos puntos es justo y merecido, pero la suerte sigue evitándonos. Hubo un coche de seguridad que le llegó en el momento justo a varios rivales. Ojalá nos pase un día a nosotros».

La sanción fue justa

«Supongo que la sanción es justa. Frené tarde y entré mal. Entiendo la penalización. Fallo mío. No le pude devolver la posición porque ya estaba fuera de carrera, así que los cinco segundos de sanción han sido justos», dijo en declaraciones a DAZN.