Fernando Alonso señala a Aston Martin por su abandono en Mónaco: «El motor no estaba bien preparado»

Fernando Alonso volvió a sufrir la cara más amarga en la Fórmula 1. Cuando iba sexto en Mónaco y todo iba bien para conseguir los primeros puntos de la temporada, su Aston Martin sufrió un problema en el motor y tuvo que abandonar la carrera. Un nuevo golpe que Fernando Alonso asume, pero que también era esperado por él.

«Hoy no es mala suerte, no es como si algo viniera del cielo y golpeara nuestro coche», comenzó Fernando Alonso analizado su doloroso abandono en Mónaco. «Hoy nuestro motor no estaba bien preparado para la carrera y no pudimos terminar, así que intentaremos investigarlo y asegurarnos de que no suceda», añadió el piloto español. La frase fue muy clara: «el motor no estaba bien preparado». Así, Alonso señaló a su equipo.

En su análisis de la carrera, Fernando repitió la idea que ya avanzó antes de la carrera, esa de que está mirando ya al Mundial 2026. «Estaré feliz si sigue todo igual este año, pero gano en Australia el año que viene», dijo el asturiano. Con Australia se refiere a la primera carrera del próximo año. «Seré feliz acumulando DNFs (abandonos en carrera) este año si aspiramos al título, el que viene», repitió después. La idea muy clara.

«No cambia nada terminar octavo en Barcelona o Canadá para ganar ocho puntos este año o 22, no cambia nada», analizó un Fernando Alonso que continuamente mira al Mundial del próximo año, donde habrá un cambio de regulación y donde se sueña que Aston Martin pueda ser candidato al título. En el de 2025, el coche es un desastre total.

«Es verdad que, de vez en cuando, tener un buen resultado es siempre bienvenido y te dibuja una sonrisa, y mañana vas al gimnasio y estás un poco más motivado si tienes buenas noticias. En mi caso, no hay buenas noticias, así que tengo que ir mañana al gym y tengo que seguir rindiendo», comentó Fernando Alonso ante la prensa tras otra decepción en la carrera en Mónaco.

El piloto español volvió a sufrir un problema en el Aston Martin y abandonó en la vuelta 38 del Gran Premio de Mónaco cuando estaba haciendo un carrerón. El piloto español estaba sexto, una posición por delante de la que salió, y en un circuito como el de Mónaco, en el que es muy difícil adelantar, Fernando Alonso estaba muy cerca de arañar los primeros puntos de la temporada. Hasta que el coche se rompió y arruinó la carrera del asturiano.

«Si no tuviera puntos por ritmo lento o por contactos con otros coches o por tocar la pared, debido a mis errores, estaría muy frustrado. Pero siento que estoy rindiendo a un nivel muy alto, así que me siento relajado y estoy esperando una oportunidad», añadió Fernando Alonso.