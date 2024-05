Fernando Alonso saldrá desde el pit-lane en Imola

Fernando Alonso redondeó una jornada aciaga este pasado sábado tras cosechar su peor resultado en una sesión de calificación desde que es piloto de Aston Martin. El asturiano iba a salir decimonoveno en el Gran Premio de Emilio-Romaña, pero finalmente su equipo decidió romper el parque cerrado para explorar los problemas del coche obligando al asturiano a salir desde el pit-lane.

El resultado es que Alonso se enfrentará al hecho de tener que hacer una enorme remontada desde la posición de parrilla más retrasada, pero a cambio podrán ponerle el Aston Martin a punto después de un sábado para olvidar en el que se salió de pista en los entrenamientos libres 3 y no pudo enderezar el rumbo desde entonces.

Aston Martin trabajó a destajo para arreglar el coche de Fernando Alonso en un fin de semana vital para la escudería al introducirse todas las novedades que el equipo había preparado para esta primera parte de la temporada. El asturiano debía dar el OK a muchas de ellas, pero apenas pudo rodar siendo obligado a jugarse el todo por el todo en la Q1.

Fernando Alonso no consiguió poner el Aston Martin a punto para esa sesión de clasificación saliéndose de pista en una ocasión y en otra viendo cómo su equipo le obligaba a abortar su vuelta rápida por un problema desconocido.

Así las cosas, la escudería británica decidió romper las normas del parque cerrado de la FIA después de los entrenamientos para retocar a fondo su coche. Fernando Alonso espera que la carrera sea como un test para sacar todas las conclusiones necesarias y afinar la puesta a punto del monoplaza para el Gran Premio de Mónaco de la próxima semana, donde en 2023 el asturiano rozó la victoria.

«El equipo estuvo increíble hoy. Les felicito y les doy las gracias. Desafortunadamente, es difícil de adivinar, pero pusimos todo sobre la pista», comenzó el piloto de Aston Martin. «Hoy es uno de esos días que no es tu día. Ni en los Libres 3, ni la clasificación fue fácil», dijo Fernando Alonso.

«No sé si esto afectará a la carrera de mañana. Me dijeron que fuera a boxes y dije que claro, pero pregunté cuál era el problema y aún no se sabe, pero tuve que ir al garaje. Esto nos sirve para aprender de cara a mañana. Este es el circuito, por detrás de Mónaco más difícil para adelantar. Incluso más difícil que Singapur», zanjó el asturiano, quien no tendrá fácil llegar a los puntos este domingo.