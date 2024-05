Fernando Alonso: «Hay días buenos y malos y hoy fue uno de los malos»

Fernando Alonso habló ante los medios de comunicación tras quedar eliminado en la Q1 del Gran Premio de Emilia Romaña. El piloto asturiano tuvo una inoportuna e inexplicable salida de pista y saldrá penúltimo en la carrera de este domingo. Un sábado trágico, a la par que atípico, para el bicampeón del mundo.

«El equipo estuvo increíble hoy. Les felicito y les doy las gracias. Desafortunadamente, es difícil de adivinar, pero pusimos todo sobre la pista», comenzó el piloto de Aston Martin. «Hoy es uno de esos días que no es tu día. Ni en los Libres 3, ni la clasificación fue fácil», añadió.

«No sé si esto afectará a la carrera de mañana. Me dijeron que fuera a boxes y dije que claro, pero pregunté cuál era el problema y aún no se sabe, pero tuve que ir al garaje. Esto nos sirve para aprender de cara a mañana. Este es el circuito, por detrás de Mónaco más difícil para adelantar. Incluso más difícil que Singapur», prosiguió el asturiano.

«Va a ser muy difícil mañana. Hay días buenos y malos y hoy fue uno de los malos», zanjó el asturiano en unas declaraciones donde no se le vio realmente enfadado, sino agradecido al equipo por todo lo que hizo en esta jornada de sábado y mostrando la realidad de la carrera del domingo.

Y es que Fernando Alonso tuvo una salida de pista en la Q1 cuando se disponía a mejorar su primera vuelta. Era su segundo y último intento para pasar a la Q2, pero acabó en la grava. Ya le había ocurrido en los Libres 3 pocas horas antes. Y sus mecánicos tuvieron que trabajar a destajo para arreglar el coche y ponerlo a punto para el inicio de la sesión oficial. Los trabajadores cumplieron sobre el garaje, pero el asturiano falló como casi nunca se le recuerda sobre el asfalto.

Sábado trágico para él, que tuvo dos salidas de pista en un mismo días. En pocas horas. De esta manera, saldrá en el puesto número 19 este domingo, sólo por delante de Logan Sargeant, al que le quitaron la vuelta por excederse en los límites de pista.

Se trataba de un fin de semana ilusionante porque llegaban mejoras para el AMR24 de Alonso y Stroll. Pero la realidad es que no mejoraron las prestaciones, pues el asturiano se mostró muy inseguro con su monoplaza, y el canadiense no logró pasar a la Q3. De esto mismo quiso hablar Flavio Briatore, ex jefe de Alonso en Renault y persona de total confianza: «A Alonso le veo bien, al coche no tanto. Parece que su máquina no va bien aquí, y que en vez de hacia delante vamos hacia atrás…»