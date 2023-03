Fernando Alonso recibe el indulto de la FIA y termina en el podio de Arabia Saudí

Fernando Alonso terminó como tercer clasificado del Gran Premio de Arabia Saudí tras un esperpento de la FIA. El asturiano fue sancionado con 10 segundos en meta por no haber cumplido una sanción previa de cinco segundos en el único pit-stop. La Federación no avisó durante la carrera al bicampeón de una infracción que cometió en la vuelta 21 de 52 que tuvo la competencia.

El equipo Mercedes reclamó que los mecánicos de Aston Martin rozaron con el gato el coche durante la penalización y la FIA dio por buena su reclamación concediendo la plaza de podio a George Russell. Tras dos horas de disputas en la sala de comisarios, el máximo organismo del automovilismo se dio cuenta de su ridículo porque Fernando Alonso no sacó ningún beneficio de la acción.

«Me da igual. Si me lo quitan antes de subirme me hubiese dolido un poco más, pero después de la celebración, del champagne, de tener a todos nuestros sponsors en el podio y después de 35 vueltas que tuvieron para pensar la penalización y no tuvieron tiempo aparentemente, me da igual», afirmaba Fernando Alonso tras conocer que había terminado cuarto en el GP de Arabia Saudí.

100th Podium ! What an amazing TEAM we have and fast car! Proud of you @AstonMartinF1 💙. pic.twitter.com/ozhApWJbc1 — Fernando Alonso (@alo_oficial) March 19, 2023

La FIA, finalmente, entró en razón tras un ridículo que indignó a todos los espectadores de la Fórmula 1 por lo ridículo que fue la sanción y la situación de indefensión en la que se encontró Fernando Alonso al no saber que tenía que sacar ventaja a sus perseguidores. El asturiano, finalmente, pudo ascender por ocasión número 100 al podio en su carrera en la Fórmula 1 tras una sanción ridícula de la FIA que quedó en agua de borrajas.