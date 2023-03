La FIA le roba el podio 100 a Fernando Alonso con una sanción injusta

Fernando Alonso ha sido sancionado con 10 segundos por la FIA y ha perdido su tercera posición que había logrado durante la carrera en el Gran Premio de Arabia Saudí. El mecánico del gato trasero tocó el coche de Aston Martin y el piloto asturiano termina en cuarta posición.

El mecánico del gato trasero tocó el AMR23 de Fernando Alonso antes de cumplir los cinco segundos de sanción y el piloto asturiano ha sido sancionado por la FIA con 10 segundos, lo que provoca que pierda el podio en el Gran Premio de Arabia Saudí y termina cuarto en un fin de semana en el que volvió a ilusionar a todos los aficionados a la Fórmula 1.

BREAKING: Fernando Alonso is given a 10s penalty for an incorrectly-served penalty, and loses his podium in Jeddah

He drops to fourth, with George Russell moving up to third#SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/PWA3dM3wI4

