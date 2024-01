El momento esperado por muchos ya ha llegado. Fernando Alonso ya ha vuelto a pisar la fábrica de Aston Martin en Silverstone para vigilar con todo detalle como marcha el desarrollo y la construcción del nuevo monoplaza para el Mundial de Fórmula 1 2024. Lo más destacado fue su llegada con ese corte de pelo que estrenó en su mediático fin de año en Mónaco, donde sorprendió a todo el mundo con un look a la última moda. A su llegada, se encontró con Chris Cronin, su ingeniero de pista.

Pero lo más importante es que después de su gran temporada en 2023, Alonso no podía esperar más para contemplar con sus propios ojos la fase en la que se encuentra el AMR24, un coche con el que espera cumplir todavía más objetivos que el año pasado. No será nada fácil porque en una campaña en la que las expectativas no eran demasiado altas subió hasta ocho veces al podio y fue el máximo artífice de que Aston Martin acabase como quinto clasificado en constructores.

Back to it. 🤝 pic.twitter.com/hkoivKlqll — Aston Martin Aramco Formula One Team (@AstonMartinF1) January 10, 2024

Ahora, con las expectativas por los aires, Alonso ya se prepara para ese próximo 12 de febrero, el día en el que se estrenará su nuevo coche y el de Lance Stroll. El escenario será el mismo en el que hoy se presentó, es decir, la fábrica de Silverstone, que precisamente es donde podría correr en pista con su nuevo monoplaza por primera vez. La decisión dependerá de Aston Martin, pues la FIA permite a los equipos lucir sus creaciones antes de los test de pretemporada en Baréin con fines económicos.

Como ya sucedió en 2023, Aston Martin presentará su nuevo coche el segundo lunes de febrero y esta vez se adelanta a tres equipos con los que, a priori, competirá durante todo el campeonato: Ferrari (13 de febrero), Mercedes y McLaren (14 de febrero). Red Bull lo hará con más antelación y, aunque no es oficial, presentará el monoplaza con el que espera que Max Verstappen ganen su cuarto Mundial consecutivo el próximo 10 de febrero.

Alonso se marca en rojo el 12 de febrero

Dos días después será cuando se descubran las actualizaciones del nuevo Aston Martin, diseñado este año al 100% por Dan Fallows, un icono de la Fórmula 1. El monoplaza está siendo desarrollado por el aerodinámico de Reino Unido, cuyo paso por este deporte ha ido dejando un sendero de gloria, pues fue el principal artífice de los cuatro coches de Red Bull con los que Sebastian Vettel se coronó campeón del mundo.

Después de destapar la creación de Fallows, Alonso, Stroll y todo el equipo pondrán rumbo a Sakhir, donde realizarán tanto los test de pretemporada como el primer Gran Premio del Mundial, el de Baréin. Esa cita está marcada en rojo en el calendario de los británicos, ya que esperan que 2024 sea el año en el que el multimillonario proyecto de Lawrence Stroll sumado a la inversión de Aramco comience a dar sus frutos en forma de victorias.

Por su parte, Alonso, que viene de llamar la atención en Mónaco con un fiestón de Nochevieja y de esquiar en la nieve y la montaña de Italia, ya está plenamente centrado en la competición. Su contrato acaba al final del Mundial, pero espera repetir grandes resultados para ganarse un asiento más allá del GP de Abu Dabi, el último de la temporada.

Y estrena el simulador

Ni unas horas pudo esperar Alonso en su llegada a la fábrica de Silverstone para estrenar el simulador de cara a la siguiente temporada. El asturiano publicó una imagen en sus redes sociales dentro de él, demostrando que quería pilotar en uno de los 24 circuitos del calendario porque los días pasan y el Mundial comienza a asomarse en el horizonte.