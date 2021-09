Fernando Alonso, que terminó sexto en el GP de Rusia del Mundial de Fórmula 1 ha asegurado que la lluvia ha evitado que Alpine lograse acabar la carrera en el podio. Además, el piloto asturiano ha querido destacar que ha sido «la mejor carrera del año» y espera que el equipo pueda apretar algo más en las próximas carreras del campeonato.

«Íbamos muy bien en seco, parecido a Checo hasta la parada, hemos adelantado a Verstappen… Hemos tenido buen ritmo. Cuando empezó a llover y seguíamos con las de seco, me sentí muy bien y adelanté a Checo y a Carlos, estábamos en posiciones de podio. Luego en una vuelta llovía en la curva 5, en otra llovía en la curva 3, en otra no llovía… Tiras una moneda al aire», relató en declaraciones a DAZN.

Fue entonces cuando la aparición de la lluvia intensa trastocó todo y le hizo bajar desde su momentánea tercera plaza. «Alguien entró un momento antes, tuvieron muchísima suerte porque en la vuelta siguiente llovió mucho, y nos adelantaron. Si no llega a llover lo que llovió en esa vuelta hubiesen destrozado las ruedas de agua y hubiesen acabado fuera de los puntos. La suerte nos esquivó un podio, pero en cuanto a prestaciones ha sido la mejor carrera del año para el equipo y para mí», confesó.

Además, el asturiano analizó su salida en el Autódromo de Sochi. «Por la parte sucia sabíamos que íbamos a perder un poco, pero apuré bien en la curva 2, me tuve que saltar la chicane porque casi me llevo a Russell por delante… Tuvimos que mantener los neumáticos. En aire limpio íbamos a un muy buen ritmo. Vamos a tomar nota de lo que hemos hecho aquí, porque parece que hemos dado un paso adelante. Lo de hoy es pura lotería, no hay nadie que sepa con seguridad la intensidad con la que va a caer la lluvia en una vuelta exacta. Hemos tenido un poco de mala suerte», explicó.

Por último, Fernando Alonso considera que se marchan de Rusia «con buena nota, la mejor de todo el año». «Estar luchando con ‘Checo’, cuando teníamos duras los dos, cuando las condiciones se pusieron difíciles, adelantar a Carlos, a Ricciardo, a Verstappen… Son cosas que no hicimos en ninguna otra carrera, así que hay que entender por qué íbamos con ese pelín extra este fin de semana», concluyó.