Fernando Alonso estalla contra la nueva Fórmula 1: «Aburrídisima, sólo pueden ganar cuatro pilotos»

Fernando Alonso se despachó a gusto contra la Fórmula 1 y las nuevas normas que en 2022, técnicamente, iban a igualar a todos en la parrilla. El asturiano se mostró muy crítico con el hecho de que sólo cuatro pilotos de los 20 presentes en parrilla pueden optar al triunfo cada fin de semana.

«Desafortunadamente, la Fórmula 1 sigue siendo muy predecible. Se trata de Red Bull y Ferrari. Sólo Max Verstappen, Charles Leclerc, Carlos Sainz y Sergio Pérez pueden ganar carreras. No conozco ningún otro deporte en el que pase eso», indicó Fernando Alonso en una entrevista en el canal holandés de televisión NOS.

El bicampeón del mundo admite que ha habido cambios en lo que se refiere a luchar en pista contra otros pilotos, pero que al final la realidad es tozuda. «Los Grandes Premios se han vuelto más divertidos y con estos coches puedes luchar mejor. Sin embargo, creo que es demasiado aburrido, pero también es parte de la Fórmula 1. Siempre habrá equipos que sean más rápidos que otros. Es imposible que todos corramos lo mismo», aseveró.

«Por supuesto que echo de menos los feroces duelos de podio. Me siento muy bien cuando puedo sobresalir durante un tiempo, como en Canadá cuando salí en la primera fila junto a Max. Eso ha sido algo bueno de esta temporada. Puedo mostrar cosas que la gente ya no espera de mí. Esa siempre ha sido mi fortaleza y me enorgullece. Es lo que me impulsa: ser un piloto mejor con respecto a 2021. También compites contra ti mismo en este deporte», comentó Fernando Alonso sobre sus últimas carreras.

Hablando de ello, el asturiano admitió que la carrera de Silverstone fue de las mejores que recuerda. «La fase final en Silverstone fue sensacional, pero eso se debió principalmente al coche de seguridad. De repente fui testigo ocular y tuve la visión de los líderes, pero también hubo un inconveniente: a mitad de carrera fui sexto en tierra de nadie. Eso no es lo adecuado», zanjó en la televisión favorita de Max Verstappen.