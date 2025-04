Fernando Alonso ensalza su actuación en Suzuka y bromea sobre Aston Martin: «No somos ni top 18»

Fernando Alonso se tomó a broma el rendimiento de su AMR25 y puso en valor el suyo personal en una carrera del Gran Premio de Japón donde su actuación no será recordada, pero no deja de ser más que meritoria al acercar a un coche tan flojo como el Aston Martin hasta la zona de puntos. El piloto español ya figura en la clasificación al finalizar su primera prueba y espera que su equipo mejore en las próximas citas en Bahrein y Arabia Saudí, cuarta y quinta del Mundial de Fórmula 1.

«No somos tan rápidos como para estar en el top 10. Supongo que no somos tan rápidos ni para estar en el top 18. Estar el 11º es un pequeño milagro porque el coche se sintió bastante irregular toda la carrera, no tenía mucho agarre. Cambiamos los neumáticos para protegernos un poco de Tsunoda, estar el 11º y luego ya si pasa algo coges los puntos. Si no llego a parar en esa vuelta hubiera caído al 12º o al 13º. También tenemos el coche más lento en las rectas, así que si caigo más atrás tampoco puedo adelantar a nadie. Estábamos en una espiral de la que era difícil salir. Si descalifican a dos o tres coches ahora sumamos puntos», bromeó.

«Va a ser un circuito muy diferente. Bahrein, sobre todo después de los test invernales que hicimos allí nos quedamos siempre con dudas de tener un día más para probar o con lo aprendido en las tres primeras carreras llegar y confrontar algunas dudas que teníamos de los test. Utilizaremos los entrenos para eso allí. Será un fin de semana difícil otra vez. En fines de semana difíciles vamos a seguir intentándolo. Casi le damos hoy al palo, así que no nos vamos a dar por vencidos, seguro», aseguró el asturiano.

«Una carrera totalmente anónima, nunca nadie va a recordar el p11 de Suzuka 2025, pero es sin duda alguna una de las mejores carreras en lo personal. He sacado lo máximo del coche y un poco más. Eso te deja buen sabor de boca, pero el resultado es el que es y hay que aceptarlo», valoró.

Alonso y los circuitos estrechos

«Intento pensar en el pasado y Suzuka siempre fue así. Cuando llegamos los viernes decimos que es el mejor circuito y el mejor GP del mundo y luego el domingo decimos que no hubo adelantamientos. Es como Mónaco, donde todos tenemos ganas de correr, es un fin de semana increíble, todos los VIPS están allí… y luego el domingo nos sorprendemos otra vez de que no hay adelantamientos. Es parte también del encanto de la F1, por eso el sábado también tiene tantísima importancia y adrenalina. Igual con las nuevas reglas el año que viene los coches son un poco más pequeños y podemos tener algún adelantamiento, pero hoy era difícil», finalizó Alonso.