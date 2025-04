Fernando Alonso pone las pilas a Aston Martin: «Dos décimas nos cambiarían la vida»

Fernando Alonso puso de manifiesto cuál será su mentalidad en la carrera del Gran Premio de Japón después de una clasificación este sábado en la que no pudo pasar de la Q2 (13º). Si llueve finalmente, el piloto español irá al ataque en busca de un buen botín de puntos como así avanzó en sus declaraciones tras la sesión a una vuelta, en la que acusó la falta de actualizaciones de su Aston Martin, con el que espera sacar «dos décimas» más pronto que tarde que le podrían «cambiar la vida» en el Mundial de Fórmula 1 2025.

«Una crono esperada después de esta mañana. En todos los análisis que teníamos parecía difícil pasar de la Q1, como lo fue porque pasé sólamente el 14, luego en la Q2 el 13. Así que después de cuatro intentos y cuatro juegos de neumáticos es la posición que merecemos hoy. No merecemos estar en la Q3. Ayer éramos un pelín más competitivos y tenía esperanza de poder estar en el top 10, pero hoy hemos visto que no era posible. Hay que seguir mejorando. Mañana la carrera puede ofrecer alguna posibilidad, si llueve sobre todo para los que no estamos en los puntos. Intentaremos aprovechar cualquier oportunidad», comenzó el asturiano.

«Veremos el ritmo de carrera. Después de tres carreras y no teniendo ninguna mejora por ahora en ningún fin de semana estamos donde estamos: para acabar el 12 y el 16. Hemos cogido diez puntos con el caos de Australia y con las descalificaciones de China, pero si no creo que en carreras normales es difícil coger puntos. Mañana puede que sea no una carrera normal con la lluvia y ahí intentaremos atacar, aunque sabemos que cuando atacas en la lluvia puedes tener también otro abandono y es difícil calcular el riesgo. En este momento del campeonato vale más atacar que mirar como estás fuera de los puntos», aseguró.

«Para el espectador es genial ver que en dos décimas puedes estar el 18 o el octavo. De alguna manera eso nos da esperanzas. Sabemos que ahora no tenemos el nivel necesario para estar en el top 10 y que tenemos que mejorar, pero que la mejora no hace falta que sea de medio segundo, sino con dos décimas en alguna carrera sí que nos ayudaría mucho y nos cambiaría la vida. Vamos a cambiar para ello», afirmó Alonso.

Alonso pasará al ataque con la lluvia

«Una carrera en seco es difícil estar en el top 10. En una de lluvia-seco puedes no acabar como pasó en Australia si arriesgas y vas rápido o puedes tomarla tranquilamente y despacio y ver si te favorece algún abandono. Es difícil estar en el coche e ir despacio a propósito, mejor atacar y ver lo que pasa», concluyó el bicampeón del mundo, que dejó clara cuál será su mentalidad en la carrera de este domingo en el circuito de Suzuka si está pasada por agua (7:00 horas en España).