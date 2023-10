Fernando Alonso: «Es doloroso porque teníamos mucho ritmo»

Fernando Alonso reconoció sus malas sensaciones tras el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, donde sufrió su primer abandono de la temporada. El español partía desde el ‘pit lane’ y pronto comprobó que su Aston Martin tenía mucho más rendimiento respecto al resto del fin de semana, pero su alegría se tornó en tristeza cuando un problema en el fondo plano del monoplaza le obligó a abandonar.

«Ha sido una súper carrera para nosotros, con una gran remontada y mucho ritmo para haber salido desde el ‘pit lane’. Podía haber terminado octavo, es una carrera muy buena. Desafortunadamente hubo que retirar el coche por daños en el suelo. Es doloroso porque nos faltó ritmo todo el fin de semana y en la carrera teníamos mucho, pero aun así hubo que abandonar. Los cero puntos duelen, pero no se puede hacer nada y nos concentraremos en México», se resignó Alonso en el Circuito de las Américas.

Respecto a la estrategia del equipo, con una configuración de coche distinta para cada piloto, explicó que fue consensuada entre toda las partes. «Estaba al 50 por ciento, el equipo preguntó a los pilotos y nosotros no teníamos preferencias, solo queríamos ayudar al equipo a recoger el máximo de datos posibles para el próximo fin de semana. Es una decisión del equipo y ahora hay mucha información para analizar en la fábrica. No habíamos dado muchas vueltas este fin de semana y llegábamos a ciegas a la carrera. Pusimos configuraciones diferentes, una sesión de test, y nos sentimos más competitivos que en ninguna otra sesión de este fin de semana. Eso es una buena noticia, pero tenemos que entender muchas cosas», analizó.

Our #USGP weekend comes to a close.

Lance battled from the pitlane to the points in P9, gaining 11 places in a strong recovery drive. Fernando unfortunately had to retire with suspected floor damage. pic.twitter.com/tDc1g2TFX2

— Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) October 22, 2023