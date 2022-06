Fernando Alonso le arrebatará a Michael Schumacher un récord histórico en Bakú

Fernando Alonso se convertirá el próximo fin de semana en el piloto más longevo en la historia de la Fórmula 1. Superará a Michael Schumacher en esta lista que cuenta el tiempo pasado desde el primer Gran Premio disputado hasta el último. El español y el alemán son los únicos que han superado los 21 años involucrados en la competición y el circuito urbano de Bakú será el escenario donde el primero superará al segundo.

Concretamente, Fernando Alonso alcanzará el próximo domingo la cifra de 21 años, 3 meses y 8 días. Ese es el tiempo desde que firmó su primera actuación asombrosa en la Fórmula 1. Fue el Gran Premio de Australia 2001, donde firmó el duodécimo puesto con el peor coche de la parrilla. Curiosamente, el ganador de aquella carrera fue el propio Michael Schumacher, que en aquel tiempo era el monarca indiscutible de la Fórmula 1.

At the #AzerbaijanGP, Fernando Alonso will set a new record for the longest Formula 1 career!

Sunday in Baku marks 21 years, 3 months and 8 days since his debut at the 2001 Australian GP! #F1 pic.twitter.com/AJK6cjoYiK

