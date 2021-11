Feliciano López fue el protagonista de la primera victoria de España en la Copa Davis. El toledano sumó el primer punto de la eliminatoria ante Ecuador con un encuentro sólido y zanjado en un 6-3, 6-4 suficiente para tumbar a Roberto Quiroz y acto seguido atendió a los medios de comunicación en rueda de prensa, donde reconocería su sorpresa al defender al equipo español en un individual con 40 años.

«No esperaba jugar el individual. He dado todo lo que he podido. Yo había entrenado para el dobles. Creo que he entrenado muy bien. Siempre lo hago en la Copa Davis», afirmó López, sincero, después de la lesión de Roberto Bautista y la baja de Carlos Alcaraz tras dar positivo por coronavirus.

«Desgraciadamente Roberto y Carlos no están aquí, pero somos un equipo competitivo en esta competición y ojalá sigamos en este camino», añadió Feliciano, que aún no sabía lo que sufriría Carreño para llevarse el segundo punto.

«No esperaba jugar por España a los 40 años con la cantidad de buenos jugadores que tenemos. Era un reto estar aquí y más jugando el individual. No es muy normal ver a un jugador de 40 años jugando a tenis profesional. Me he cuidado mucho, está claro que mi tipo de juego ayuda», aseguró el toledano, un auténtico ejemplo sobre el tapete del Madrid Arena.

«Tenemos que enseñar a todo el mundo que podemos sobrevivir a estos momentos. Tenemos que luchar y dar lo mejor con los jugadores que hay ahora en el equipo», zanjó, hablando de las bajas y el gafe de España de cara a la presente edición de la Copa Davis.