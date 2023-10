La Federación no se fía del Barcelona con Lamine Yamal

La Federación Española de Fútbol no se fía del Barcelona. A pesar de que desde el ente federativo aseguran que no hay motivo para no creer al conjunto catalán, la realidad es que el futbolista llegó sobre las 19:00 horas al aeropuerto para ser sometido a unas pruebas médicas que ya le habían realizado en la mañana del lunes los médicos de la entidad azulgrana.

Lamine Yamal, que tuvo que abandonar el último partido de la Liga ante el Granada por molestias, sufre una lesión en el psoas ilíaco de la pierna izquierda, tal y como informaron los servicios médicos del club catalán.

Pese a esta dolencia, el internacional se ha incorporado a la concentración de la selección española, «en la que también será evaluado por los servicios médicos de la RFEF», tal y como precisó el Barcelona. Además, Xavi también habló sobre Lamine: «Ha tenido una pequeña molestia y mañana veremos».

Por lo tanto, la Federación, que está evaluando al jugador desde que llegó a Las Rozas, continuará con el examen médico en la mañana del martes, donde comprobarán el estado de su dolencia y decidirán si se queda en la concentración de la selección española o regresa a Barcelona.

No obstante, el movimiento de la Federación es poco habitual. Tal y como ha pasado con Yeremy Pino, al que no le han hecho viajar a Madrid para ser examinado por los médicos de la selección española, lo normal es dar credibilidad al parte médico del club. En esta ocasión, no ha sido así.

Lamine Yamal y el miedo del Barcelona

A sus 16 años, Lamine Yamal ha participado en los once partidos del Barça esta temporada, batiendo todos los récords de precocidad. El último de ellos, este domingo en el Nuevo Los Cármenes, donde se convirtió en el goleador más joven de la historia de la Liga al anotar el tanto del empate ante el Granada (2-2).

En este encuentro también se lesionó el central Jules Kounde, que sufre un esguince en el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda y se añade a la lista de bajas del equipo catalán, en la que también se encuentran Pedri González, Frenkie de Jong, Raphael Dias ‘Raphinha’ y Robert Lewandowski.

Con el Clásico a la vuelta de la esquina, el Barcelona tiene miedo de seguir perdiendo efectivos. Las lesiones se están cebando con los azulgranas. En estos momentos, tienen cinco lesionados, sin contar a Lamine Yamal.

Luis de la Fuente se cubre las espaldas

Luis de la Fuente, tras la lesión de Yeremy Pino en el duelo entre el Villarreal y Las Palmas, ya decidió convocar a dos jugadores para suplir su puesto: Ansu Fati y Bryan Zaragoza. De esta forma, si, finalmente, Lamine Yamal no se queda con España, el seleccionador podrá seguir contando con 24 internacionales -ahora mismo son 25- para los duelos clasificatorios para la Eurocopa ante Escocia y Noruega.