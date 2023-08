La Federación denuncia las «gravísimas y falsas» acusaciones de Tamara Ramos hacia Rubiales

La Real Federación Española de Fútbol ha publicado un comunicado donde denuncia y lamenta unas «gravísimas y falsas» acusaciones de Tamara Ramos contra Luis Rubiales, antigua compañera de trabajo del presidente de la RFEF cuando este dirigía el sindicato de AFE.

«He sufrido humillaciones, golpes, palabras que no puedo repetir por el horario en el que estamos… Ha sido una barbaridad durante mucho tiempo. No me sorprende en absoluto lo que está pasando, lo conozco desde hace muchos años y le he sufrido», afirmó Tamara Ramos en Telecinco.

«Delante de todos él, con la sorna que tiene de reírse, me decía ‘venga a ver, que tú has venido aquí a ponerte las rodilleras’. Son palabras que nadie se merece y menos una profesional que ha venido a trabajar. Me dijo: ¿De qué color traes hoy la ropa interior? Te sientes tan… siendo mujer en un mundo de fútbol, que somos pocas. Es difícil enfrentarte. Cuando le demandé tenía dos bebés. Lo pasé fatal y me costó mucho hacerlo. Demandé para una rescisión de contrato. Me dijo que si me iba no me daba ni el paro», culminó Tamara Ramos en una entrevista.

La Federación Española de Fútbol añade que «es pertinente informar de que la señora Ramos, además, ha mantenido contacto personal con el presidente Luis Rubiales durante todo este tiempo e, incluso, le ha mandado imágenes familiares, felicitado cumpleaños y hasta le solicitó recientemente un puesto de trabajo en la Federación».

COMUNICADO DE LA RFEF

1. La Real Federación Española de Fútbol lamenta y denuncia las gravísimas Y FALSAS acusaciones de Tamara Ramos, antigua compañera de trabajo del presidente Luis Rubiales cuando este dirigía el sindicato AFE. Además, se han tomado medidas legales inmediatas al entender que no se pueden tolerar afirmaciones de semejante magnitud y tan difamatorias que lo único que pretenden es dañar la imagen de Luis Rubiales aprovechándose de la actual corriente mediática.

2. Es pertinente informar de que la señora Ramos, además, ha mantenido contacto personal con el presidente Luis Rubiales durante todo este tiempo e, incluso, le ha mandado imágenes familiares, felicitado cumpleaños y hasta le solicitó recientemente un puesto de trabajo en la Federación.

3. Condenamos totalmente las referidas manifestaciones, que consideramos inadmisibles, anunciando al mismo tiempo la interposición de las acciones penales oportunas contra la Sra. Ramos.