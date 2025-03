Fabián y el descanso de los jugadores: «No estaría mal tener al menos 72 horas…»

Fabián Ruiz fue el jugador de la selección española encargado de atender a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrentará a Holanda y España en la ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones. El combinado nacional busca repetir presencia en la Final Four de una competición donde defienden título.

«Es un partido a ida y vuelta y son 180 minutos. No cambia mucho a un club. Sabemos la importancia que tienen los dos partidos, no sólo el de mañana. Sacar un buen resultado aquí será importante, pero no hay que olvidar que hay un partido en casa», comenzó.

Sobre Holanda, fue claro: «Tienen mucha calidad. Tienen también mucho poderío físico, les gusta tener la pelota, presionan, son agresivos y sabemos que será un encuentro muy igualado. Tendremos que estar de principio hasta el final muy metidos. Se definirá por pequeños detalles».

Sobre Luis de la Fuente y lo que le aporta, comentó lo siguiente: «Tengo una buena relación y le conozco muy bien. Me da confianza, me incita a tirar y me siento muy importante. Siempre que vengo me da la oportunidad y trato de devolverle esa confianza».

«El dato de los 35 sin perder es bonito. Alguna vez se la tiro al míster para que siga la racha. Luis nos pide que tengamos llegada desde la segunda línea», comentó. Sobre las palabras de Luis Enrique, reconociendo que se había equivocado no llevándole al Mundial, fue claro: «Ya lo he dicho en alguna ocasión. Reconoce el trabajo que estoy haciendo. Su declaración me dio más fuerza. Da a entender que estoy en una buena dinámica. No le doy más vueltas. Pero se lo agradezco».

Fabián también habló del desgaste físico y mental de los jugadores: «Es muy importante el descanso. No estaría mal tener al menos 72 horas. Sabemos el calendario que hay, pero cuanto más descanso tengamos mejor para nosotros».