La extrañísima muerte de un jugador de rugby de 28 años

Luto en el mundo del rugby, especialmente en Estados Unidos. Nasoni Tuitoga, jugador de 28 años, falleció el pasado viernes 5 de julio en extrañas circunstancias en el río Ruso, en California. «Es un día triste en nuestra comunidad de rugby. Perdimos esta semana a uno de nuestros jugadores, Nasoni Tuitoga Jr, ‘Tony’, y nuestro equipo no será el mismo sin su energía. Nuestras condolencias y oraciones para su familia y seres queridos», informa la página oficial de Facebook del Santa Rosa Rugby Club sobre el fallecimiento de Toni, como le llamaban en su círculo más cercano.

La tragedia sucedió en Sonoma, estado californiano, en el que el deportista se encontraba disfrutando de un día con sus amigos, cuando de repente, se metió en el agua y comenzó a nadar en círculos por el efecto de un remolino, del que intentó salir con todas sus fuerzas, pero que terminó succionándole bajo el agua en el río Ruso.

Nasoni ‘Toni’ Tuitoga, 28, of Santa Rosa, went missing on Wed after going for a swim with friends in CA’s Russian River, died after being sucked into a whirlpool. Before getting in river, Toni made a chilling post on FB that read: ‘Rivering,’ with laughing and crying emojis.😢 pic.twitter.com/eKwX3N9Pxm

— Sumner (@renmusb1) July 9, 2024