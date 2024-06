El mundo del rugby se tiñe de luto a nivel mundial, pero especialmente en Nueva Zelanda. El jugador de los Highlanders y All Black maorí Connor Garden-Bachop murió repentinamente el pasado lunes a los 25 años, una trágica noticia que ha golpeado a sus familiares y compañeros de manera inesperada.

En un comunicado, la federación de su país informó que Connor Garden-Bachop murió como resultado de un «evento médico» en la casa de un familiar. La policía de Christchurch emitió anteriormente un comunicado diciendo que asistieron a una muerte repentina en el suburbio de Fendalton el lunes por la noche, y se trataba de la del deportista.

«La muerte no se considera sospechosa y será remitida al forense», dijo la policía. Connor Garden-Bachop era hijo del representante de All Blacks y Samoa, Stephen Bachop, y sobrino de All Black Graham Bachop. Su madre, Sue Garden-Bachop, que murió en 2008 de cáncer, representó a Nueva Zelanda en rugby, baloncesto y hockey sobre césped.

Garden-Bachop había jugado para los Highlanders durante cinco temporadas, pero no iba a reincorporarse al equipo la próxima temporada. De hecho, publicó en Instagram el sábado el siguiente mensaje: «Gracias por cinco años inolvidables. Gracias a todos en el sur por hacerme sentir como en casa y gracias a los chicos con los que he tenido el honor de compartir la cancha. Ha sido un placer. Los extrañaré a todos. Hasta la próxima».

Connor Garden-Bachop venía de una familia con una rica herencia en el rugby. Su padre, Stephen Bachop, y su tío, Graeme Bachop, fueron destacados jugadores de rugby en su tiempo, lo que ha influido profundamente en la carrera de Connor. Desde joven, mostró un gran interés y habilidad en el deporte, lo que lo llevó a seguir los pasos de su familia y perseguir una carrera en el rugby profesional.

Garden-Bachop ha jugado en varias posiciones a lo largo de su carrera, destacándose principalmente como wing y fullback. Su agilidad, velocidad y visión de juego le permitieron sobresalir en estas posiciones, convirtiéndose en una amenaza constante para las defensas contrarias. Su capacidad para leer el juego y ejecutar jugadas decisivas le sirvió para conseguir el reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional. Ha jugado para equipos como los Highlanders en el Super Rugby, donde ha demostrado consistentemente su valía en una de las ligas más competitivas del mundo.

Uno de los momentos destacados de la carrera de Connor fue su participación con el equipo de Nueva Zelanda sub-20, con el cual compitió en el Campeonato Mundial de Rugby sub-20. Su actuación en el torneo fue notable, ayudando a su equipo a alcanzar los objetivos y mostrando al mundo su potencial como futuro líder en el rugby neozelandés. Este torneo no solo le brindó experiencia invaluable, sino que también lo posicionó como una joven promesa a tener en cuenta para futuras convocatorias al equipo nacional.

As part of the @SuperRugby family, the NSW Waratahs would like to acknowledge the sad and sudden passing of Connor Garden-Bachop.

Our deepest condolences to Connor’s family, friends and teammates. Our thoughts and prayers are with you all 🙏

Rest in peace, Connor 🕊️ pic.twitter.com/bW4ZKig1U3

— NSW Waratahs (@NSWWaratahs) June 18, 2024