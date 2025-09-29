ExpoDeca 2025: días de deporte, más de 400 horas de programación y acceso gratuito en el Recinto Ferial de Tenerife

La Feria de la Actividad Física y el Deporte de Canarias celebrará su segunda edición del 2 al 5 de octubre en el Recinto Ferial de Tenerife, con entrada libre hasta completar aforo. La propuesta reúne foros académicos y profesionales, exhibiciones y práctica abierta al público, además de un atractivo internacional de primer nivel: la final del Iberian Throwdown 2025, uno de los grandes torneos europeos de CrossFit que combina clasificatorio online y desenlace presencial. Junto a ello, se mantiene un área permanente dedicada a los juegos y deportes tradicionales del archipiélago, que tendrán presencia activa con exhibiciones, competiciones y talleres participativos.

La edición de este año amplía su alcance con más de 400 horas de programación, que alternan conferencias, mesas redondas, talleres y actividades físicas. El calendario incluye propuestas como ciclo indoor, zumba, body combat o bailes latinos, además de sesiones de tonificación (BodyPump, GAP, bodywork, entrenamiento funcional) y prácticas de bajo impacto como pilates, tai chi o body balance, siempre de la mano de centros y monitores especializados.

También se incorpora un bloque formativo con dos ritmos diferenciados: jueves y viernes por la mañana orientados a universidad, Formación Profesional y enseñanzas deportivas; por la tarde, mesas de trabajo con asociaciones y clústeres, además de un tramo institucional sobre igualdad, políticas públicas y papel de la mujer en el deporte. El sábado por la mañana el espacio se abre al público general, con ponencias y presentaciones sobre arbitraje y violencia, deporte y cáncer o introducción a las modalidades autóctonas, con participación de la Universidad de La Laguna y del Servicio de Deportes.

La dimensión competitiva alcanzará su punto álgido con el Iberian Throwdown, que del 3 al 5 de octubre reunirá a más de 500 atletas de 25 países. Al mismo tiempo, la feria dedica atención a la infancia, la juventud y las familias, con actividades adaptadas a edades de 3 a 20 años y una ludoteca gratuita para niños de 5 a 10, atendida por monitores durante toda la feria. En paralelo, el área expositiva contará con 33 entidades confirmadas entre cabildos, federaciones y empresas vinculadas al textil, la logística, la tecnología o los centros deportivos. Este despliegue refleja un ecosistema que en Canarias agrupa más de 2.600 empresas, genera alrededor de 20.000 empleos y mueve cerca de 250 millones de euros anuales, además de un incremento constante en licencias federativas, que ya alcanzan las 211.671, casi 20.000 más que en 2024.

En este mismo contexto temporal, Tenerife acogerá también la Gala de los Premios al Deporte Canario, un acto independiente que compartirá escenario con la feria y servirá para reconocer a deportistas, equipos y entidades en ámbitos como la igualdad, el deporte adaptado, la promoción de la base y las disciplinas autóctonas. Su coincidencia con ExpoDeca contribuirá a proyectar con mayor fuerza la diversidad y el compromiso del deporte en las islas, reforzando el valor de este sector como motor social, cultural y económico.

Promovida por el Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, y organizada por el área de Deportes del Cabildo de Tenerife junto a la empresa pública Ideco, la feria ocupará más de 40.000 metros cuadrados distribuidos en tres grandes áreas. A este esfuerzo se suma el apoyo de entidades como la Fundación DISA, Coca-Cola, Powerade, Binter y Grupo Ybarra, lo que refuerza la colaboración institucional y empresarial en una cita que aspira a consolidarse como escaparate de referencia. Con un programa que enlaza formación, competición, patrimonio y participación ciudadana, ExpoDeca 2025 confirma que el deporte en Canarias no solo se vive en el terreno de juego: también genera economía, cohesiona comunidades y proyecta identidad.