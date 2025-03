La excusa de Tebas para justificar que los clubes de su Liga devaluada gasten cada vez menos en fichajes

No hay dudas de que la Liga de Javier Tebas vive una economía de guerra desde hace muchos años. Es una realidad tan preocupante que se ha podido comprobar en los últimos mercados de fichajes, sobre todo en la última ventana invernal, donde la competición doméstica española ha tocado fondo.

Y es que la Primera División se situó en la decimosexta posición de las ligas con más inversión en fichajes, con sólo 26 millones gastados entre los 20 equipos. Estas lamentables cifras dejan más que claro que la patronal del fútbol español se ha desplomado y se queda muy lejos de las principales ligas europeas, donde la austeridad es el adjetivo que impera en todos los 20 equipos de la división de élite.

Contra estos datos tan aplastantes, Tebas se ha servido de un análisis publicado por el diario italiano ‘Corriere della Sera’ sobre la rentabilidad de las plantillas del mundo del fútbol para justificar que los clubes de su Liga devaluada gasten cada vez menos en fichajes. «Invertir más en fichajes no significa tener la plantilla más valiosa. Gastar millones en jugadores no garantiza éxito ni revalorización de la plantilla. Y, sin embargo, cada verano aparecen los mismos listillos repitiendo que la Liga se devalúa porque compra menos que otras ligas. Pues no», afirmó el mandamás del balompié de nuestro país.

💰⚽ Invertir más en fichajes NO significa tener la plantilla más valiosa. El último análisis de Corriere della Sera lo deja claro: gastar millones en jugadores no garantiza éxito ni revalorización de la plantilla. Y sin embargo, cada verano aparecen los mismos listillos… — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) March 11, 2025

Según Tebas, el nivel de una Liga no se mide solo en los millones que despilfarran los clubes en fichajes, sino en su crecimiento. «Mirad la Premier: gastan más que nadie, pero no necesariamente tienen las plantillas más valiosas. Así que menos discursos fáciles y más análisis con datos. La Liga sigue siendo referencia y no necesita entrar en una guerra absurda de gasto sin control», señaló el presidente de la Liga.

Claro está que a Tebas no le ha quedado otra opción que agarrarse a este clavo ardiendo, pues es muy consciente de que la Liga española ha perdido mucho interés y atractivo internacional en las últimas temporadas. Cierto es que tampoco ha beneficiado nada la llegada de los ‘petrodólares’ a clubes como PSG o Manchester City. De hecho, los futbolistas con más renombre de la actualidad futbolística juegan en Francia o Inglaterra, además que sus partidos gozan de una mayor audiencia a nivel mundial.

El Madrid, líder en inversión y rentabilidad

El reportaje de ‘Corriere della Sera’ concluye en su investigación que los clubes españoles se sitúan entre los que mejor gestionan y más partido sacan a la inversión en fichajes de toda Europa. De acuerdo al medio italiano, el Real Madrid es el primero de un ranking que valora la inversión y la rentabilidad. Por su parte, el Barcelona se sitúa en segunda posición, mientras que la Real Sociedad es séptima y el Athletic de Bilbao noveno del ‘top 10’ europeo.

Uno de los puntos fuertes del éxito español es sin duda la apuesta que hacen los clubes de nuestra Liga por las jóvenes promesas, según ‘Corriere della Sera’. Así lo hacen ver en el caso del Real Madrid, donde afirman que «Vinicius Jr, Rodrygo y Federico Valverde fueron fichados como jugadores jóvenes y relativamente desconocidos, y desde entonces se han convertido en estrellas mundiales, cada uno con un valor de mercado de 100 millones de euros o más».