Evenepoel cumple en la contrarreloj de Caen y Pogacar le mete más de un minuto a Vingegaard

Remco Evenepoel se lleva la primera contrarreloj del Tour de Francia 2025. En la etapa que discurrió por Caen, el campeón olímpico y del mundo ratificó su dominio con un triunfo incontestable, superando a Pogacar en 16 segundos. Eso sí, el esloveno es nuevo líder de la carrera y ya parece que será complicado bajarle de ahí. No tuvo su día Vingegaard, que acabó perdiendo 1:21 respecto al belga y 1:05 con su rival por el triunfo final en París. Fue decimotercero el de Visma.

La etapa de Caen era el primer cara a cara entre los favoritos. Tadej Pogacar llegaba igualado a tiempo con el líder de la carrera, un Mathieu van der Poel que apuntaba a despedirse del amarillo. Remco Evenepoel partía como absoluto favorito, como campeón del mundo y olímpico de la especialidad. Por su parte, quedaba por ver qué era capaz de hacer Jonas Vingegaard.

Edoardo Affini firmaba un tiempo de 37:15 que conseguía aguantar hasta que llegaron los favoritos. Sólo se levantó de la silla del líder de la crono cuando Evenepoel, el primero de los cocos de la general en llegar a la meta, le barrió el tiempo. Remco firmó un tiempo en meta de 36:42. Aunque no fue hasta el tercer punto intermedio cuando consiguió asaltar el liderato. En el último tramo se vieron favorecidos por el viento de cara y el belga lo aprovechó para mostrar su dominio contra el crono.

Quien no estuvo a la altura de lo esperado fue Vingegaard. El danés partía, de inicio, con ligera ventaja contra su máximo rival. Era la disciplina en la que era más probable que le arañase tiempo a Pogacar. Pero no. El de Visma no tuvo su día y acabó perdiendo un minuto y 20 segundos con Evenepoel. Mucho tiempo.

Por detrás llegaba como un avión Pogacar. No pudo ganar al campeón del mundo de contrarreloj, pero sí que pudo meter más de un minuto a Vingegaard y ponerse ya al frente de la general. El tricampeón del Tour va ya a por el cuarto, con el que igualaría a Froome, y aventaja en 1:13 en la general a un Vingegaard que ha sido superado también en la clasificación por Evenepoel y Vauquelin.

Enric Mas pierde tres minutos

La nota negativa del ciclismo español la puso Enric Mas. El de Movistar fue doblado por Kevin Vauquelin y se dejó en meta 2:57 respecto a Evenepoel y, por tanto, otros 2:39 con el líder Pogacar. De esta forma se queda decimotercero, a casi un minuto del top-10. Por su parte, Iván Romeo, nueva promesa del ciclismo patrio, campeón de España de ruta y campeón de Europa sub-23 en contrarreloj, acabó séptimo a 1:02 del triunfo de etapa y décimo fue Castrillo.