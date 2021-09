Europa comenzó a perder la Ryder Cup 2020 en su particular viernes negro, continuó su caída libre en el sábado negro y acabó triturada por Estados Unidos en un domingo negro donde ni siquiera Jon Rahm, el número uno mundial, pudo salvar su punto. Desastrosa dirección de Harrington en la capitanía, mientras que Cantlay, Scheffler, DeChambeau y Morikawa aseguraron el triunfo norteamericano.

Padraig Harrington, capitán del equipo europeo, se fumó un puro para abrir campo con Rory McIlroy, un jugador inédito en esta Ryder, que no había pisado ni el tee del 16. Incomprensible que no fuera Jon Rahm, líder del equipo europeo, quien abriera campo. La apuesta le salió bien, pero los pesos pesados de Europa –Lowry, Rahm y Sergio García– perdieron sus tres partidos y ahí se certificó la victoria de Estados Unidos a las primeras de cambio.

En el quinto duelo del día, el que enfrentaba a los novatos Hovland (Europa) y Morikawa (Estados Unidos) iba a suponer el quinto punto para el equipo norteamericano y su incontestable victoria en esta Ryder, pero le bastó con medio punto para asegurar los 14 y medio y la victoria estadounidense.

Esta Ryder Cup 2020 dejará muchas imágenes para el recuerdo, algunos golpes eternos, pero no pasará a la historia por su emoción. No ha habido torneo. No ha habido partido. No ha habido rival. Europa ha rozado el ridículo (en algunos jugadores incluso lo ha superado) y los norteamericanos se han dado un paseo militar y un baño de masas.