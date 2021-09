Estados Unidos ganará este domingo en Whistling Straits la Ryder Cup 2020 salvo que Europa consiga el mayor milagro de la historia del golf: remontar cinco puntos de desventaja en los duelos individuales de la última jornada. A pesar de que Sergio García y Jon Rahm volvieron a ganar sus dos puntos en la segunda jornada, el equipo europeo naufragó y llega a la jornada decisiva con un marcador imposible de remontar: 11-5.

El milagro que necesita Europa es aún mayor que el que logró en 2012 en Medinah cuando remontó 4 puntos de desventaja en los individuales y se llevó una Ryder Cup que pintaba para Estados Unidos. Precisamente a ese espíritu de Medinah se aferra el equipo europeo, liderado por los dos españoles, Sergio García y Jon Rahm, que han evitado que la debacle del equipo mal capitaneado por Padraig Harrington fuera aún mayor.

Un ejemplo de las erráticas decisiones del capitán europeo es que la jornada de este domingo no la abrirá en el equipo azul Jon Rahm (que ha logrado 3,5 puntos de 4 posibles para Europa), sino Rory McIlroy, el gran fiasco de esta Ryder Cup que no sólo no ha sumado ni un punto, sino que ha sido vapuleado por los norteamericanos en sus tres partidos en los que no ha llegado siquiera a pisar el tee del 16.

Rahm saldrá tercero y se medirá a Scheffler en busca de cerrar una Ryder casi perfecta con 4,5 puntos de 5 posibles. Detrás de Rahm, en cuarto lugar, saltará al campo Sergio García, que se las verá con el pegador DeChambeau, uno de los mejores jugadores del equipo norteamericano.

Estos son los emparejamientos de la jornada del domingo que decidirán la Ryder Cup de 2020 en la que Estados Unidos vence a Europa por 11-5:

18.04 h.: Xander Schauffele (USA) – Rory McIlroy (EUR)

18.15 h.: Patrick Cantlay (USA) – Shane Lowry (EUR)

18.26 h.: Scottie Scheffler (USA) – JON RAHM (EUR)

18.37 h.: Bryson DeChambeau (USA) – SERGIO GARCÍA (EUR)

18.48 h.: Collin Morikawa (USA) – Viktor Hovland (EUR)

18.59 h.: Dustin Johnson (USA) – Paul Casey (EUR)

19.10 h.: Brooks Koepka (USA) – Bernd Wiesberger (EUR)

19.32 h.: Justin Thomas (USA) – Tyrrell Hatton (EUR)

19.43 h.: Harris English (USA) – Lee Westwood (EUR)

19.54 h.: Jordan Spieth (USA) – Tommy Fleetwood (EUR)

20.05 h.: Daniel Berger (USA) – Matthew Fitzpatrick (EUR)