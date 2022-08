Jordi Martín es un paparazzi que ha venido informando al detalle de todo lo que tiene que ver con la separación de Gerard Piqué y Shakira. El fotoperiodista grabó al central con sus hijos, a la colombiana después de publicarse las fotos del futbolista con su nueva novia Clara Chía, publicó la primera imagen de ambos en un bar hace meses… Y ahora va más allá, amenazando al zaguero abiertamente con todo lo que va a contar.

«A todos los seguidores de Shakira. Yo siempre he estado posicionado con ella. Así se lo he hecho llegar a su equipo de confianza y sus familiares más directos. Ayer mismo le hice saber que toda la información pruebas etc que yo tenga y le pueda servir de ayuda, se la haré llegar», comienza diciendo Jordi Martín antes de amenazar a Piqué.

«Esta semana saldrán varias cosas que no dejan en buen lugar a Gerard. Yo sacaré dos infidelidades. Una en 2016 y la de Clara Chía que es terrible como engañó a Shakira. Es repugnante cómo se fraguó el engaño», añade el paparazzi, que se dirige directamente al jugador del Barça con este mensaje en el que incluso le menciona: «Esta semana te quitaré la careta, Piqué. Le explicaré al mundo entero cómo se produjo la gran traición. Ya le he hecho llegar a Shakira que tengo las pruebas de cuándo, cómo y dónde la engañaste».

Además, va a intentar ayudar a la cantante colombiana en el tema de la custodia de sus hijos: «Pruebas como estas son las que le haré llegar esta semana a Shakira. Piqué lleva a su hijo Milan de copiloto cuando está totalmente prohibido ya no reúne ni la edad ni la estatura. Se pasa semáforos en rojo poniendo en riesgo la salud de sus hijos».