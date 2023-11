A la Eurocopa con peaje

España logró ante Georgia su victoria más dolorosa. Llegamos a la Eurocopa como primeros de grupo y como cabezas de serie pero lo hacemos con el enorme peaje de la grave lesión de rodilla de Gavi. El centrocampista del Barcelona sufrió una torsión en un encontronazo y, a falta de pruebas médicas, las primeras exploraciones hablan de una posible rotura del ligamento cruzado. Demasiado peaje para un partido que no tuvo historia.

Luis de la Fuente volvió a rotar. Nueve nuevos que no habían salido de inicio en Chipre. Sólo repetían LeNormand, que no andamos sobrados de centrales, y Gavi, que es el conejito de Duracell pero con mala leche. Si le quitas, igual hasta se mosquea. El resto del once estaba plagado de titulares de Unai Simón a Morata pasando por el jefe Rodri. Sólo faltaba Pedri, el eterno ausente, al que habrá que meter con calzador en la alineación de España.

Zorrilla era rojigualda. Un precioso mar de banderas españolas bañaba las gradas del estadio pucelano para urticaria de más de uno. Con el sonido del himno posaban los once de España, a saber: Unai Simón; Carvajal, LeNormand, Iñigo Martínez, Gayá; Rodri, Fabián, Gavi, Iñaki Williams, Ferran Torres y Morata.

España se enfrenta a Georgia en la clasificación para la Eurocopa 2024.

Apenas cinco minutos tardó España en abrir la lata. Lo hicimos a balón parado en una falta lateral que ejecutó a la perfección Ferran Torres. La puso al segundo palo donde merodeaban Rodri, Iñigo Martínez y LeNormand. Precisamente el central hispano-francés fue el que embocó la pelota casi en boca de gol para abrochar el 1-0 en una jugada que el banquillo español celebró como quien celebra tener razón.

Dos minutos después la tuvo Gavi dentro del área en una acción individual que sacó Mamardashvili con una mano espectacular con la que maquillaba su pasividad en el primer gol de España. No se rindió Georgia y consiguió empatar el partido en una acción de contragolpe en la que se la comió de forma obscena LeNormand y también erró en la marca Carvajal. Entre el uno y el otro dejaron solito a Kvaratskhelia que no dudó en batir a Unai Simón por bajo con la clase y templanza del jugadorazo que es.

Intercambio de golpes

El tanto dejó a Zorrilla con peor sabor de boca que si hubieran emitido por los videomarcadores un vídeo de Puigdemont. España se despistó y Georgia se creció. Se aprendieron la vía rápida de las contras y encontraron nuestro punto débil a la espalda de los centrales. La selección echaba de menos a los tres de arriba, inéditos en los primeros 20 minutos, y sólo se asía a la ubicuidad cojonera de Gavi.

El centrocampista del Barcelona estaba en todas e incluso se llevó una cornada en la rodilla que le dejó fuera de combate. Pero como Gavi es un mulo de carga, volvió al campo. Al menos lo intentó pero apenas duró un minuto sobre el césped. Se echó al suelo, las manos a la cara por el dolor y tuvo que dejar el partido con una pinta muy mala. Entró en su sitio Sancet.

La lesión de Gavi sacó a España del partido igual que el percance de Oyarzabal había despistado a España en Chipre. En el 31 la tuvo muy clara Morata, que tiró al muñeco en boca de gol un centro de Ferran Torres al primer palo. Zorrilla ahogó el uy en la mejor ocasión de la selección española en todo el partido. El público ondeaba sus banderas y tarareaba el himno tratando de insuflar ardor guerrero a una selección alicaída.

Con Morata y Nico Williams apagados o fuera de cobertura sólo Ferran Torres daba síntomas de estar conectado en el ataque de España. Insuficiente a todas luces para desbordar a tanto georgiano. A nuestra selección se le fue agotando el tiempo y, casi sin darnos cuenta, nos fuimos al descanso con el 1-1 en el luminoso de Zorrilla.

España se atasca

En el descanso los médicos que habían examinado a Gavi ya sabían que su rodilla derecha no pintaba bien. Sin las pruebas diagnósticas que se le harán en los próximos días en la selección española se temían lo peor. España volvió al campo pero seguíamos fuera del partido. Encima las pocas ocasiones que teníamos las abortaba un inspirado Mamardashvili.

En el 54 por fin Ferran obtuvo el premio del gol a su insistencia durante todo el partido. Gayá remontó la banda siniestra, se adentró en el área, levantó la cabeza, Morata arrastró a su par y la puso al segundo palo. Allí Ferran Torres, libre de marca, cabeceó picado para hacer el 2-1 y dedicárselo a Gavi enseñando a Zorrilla la camiseta de su compañero.

En el 65 De la Fuente sacó del campo a Ferran y metió a Lamine Yamal, que cumplía su cuarto partido con España por lo que ya no podrá jugar nunca con otra selección. El partido, con la gravedad de la lesión de Gavi flotando en el aire, ya no tenía demasiada historia más allá de dejar pasar los minutos sin que cayera nadie más.

Cayó, eso sí, el tercero de España, que marcó Lochoshvili en su propia portería a un centro venenoso de Lamine Yamal. Con el 3-1 y el público de Zorrilla algo frío por conocer la lesión de Gavi, que ya se sabía también en la grada, lo celebró por lo bajinis.

El partido estaba resuelto y sólo había que dejar pasar el tiempo. Lo hicimos, sellamos la victoria, abrazamos el primer puesto y el de cabeza de serie en la Eurocopa pero todo nos sabe a poco, nos sabe a casi nada al ver que el estandarte de esta España, un chico de 19 años que se ha echado a la selección a la espalda, sufrió una grave lesión de rodilla. Ojalá Gavi vuelva pronto pero, sobre todo, ojalá que vuelva bien.