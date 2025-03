España encuentra su centro.

Hace no tanto, o sí, porque el tiempo vuela, España podía presumir de tener, posiblemente, los tres mejores centrales del mundo. Y si no los tres, sí tres de los mejores: Sergio Ramos, Piqué y Puyol. Complicado superarlo. En la retaguardia, estaban otros como Raúl Albiol, Juanito o Marchena. Mucho nivel. El tiempo, como decíamos, pasa para todos y todos ellos empezaron a dejar de acudir a la llamada de la selección española. Retiradas, de la mayoría, o la decisión de no citarles, como pasó con el camero, que nunca ha dejado del todo a España. La marcha de todos ellos dejó un vacío en el equipo de todos que, de la noche a la mañana, o no, se ha llenado.

Como siempre dice Luis de la Fuente, lo que para vosotros es una sorpresa, para nosotros no. Desde la Federación llevan mucho tiempo siguiendo a todos los centrales que prometen de nuestro fútbol y, en este mes de marzo, han podido juntar a tres de los que están llamados a ser los zagueros de los próximos años en la selección española: Cubarsí, Asencio y Huijsen.

Cubarsí, calidad al servicio de España

Cubarsí, que ha abandonado la concentración por un leve esguince de tobillo y por unas presiones desmesuradas del Barcelona, es el más veterano en esto de llevar la camiseta de España a sus 18 años. Y es que ha defendido al combinado nacional en cinco ocasiones. La última vez en Holanda el pasado jueves, cuando se lesionó y no pudo finalizar la primera mitad. La salida de balón, calidad y rigor defensivo del catalán le convierten en un fijo.

Huijsen llega para quedarse

La gran sorpresa es la de Dean Huijsen. No había sido citado por Luis de la Fuente en un primer momento, pero la lesión de Íñigo Martínez le abrió las puertas de la absoluta. Era cuestión de tiempo, por otro lado. Debutó contra Holanda dando una lección de calidad, acciones defensivas y personalidad. Un jugador que ha caído de pie y que, si nada se tuerce, se convertirá en un intocable.

La fuerza de Asencio

Y en tercer lugar está Raúl Asencio. El jugador del Real Madrid recibió la llamada de Luis de la Fuente tras rendir a un grandísimo nivel en el Barcelona. Fue descartado contra Holanda el jueves, aunque tendrá opciones de debutar este domingo en Mestalla. Pura agresividad defensiva y velocidad que le convierten en un defensa muy a tener en cuenta.

Vivian y Le Normand, capitales

A todo esto hay que unirles a dos veteranos que deben guiar a estos tres jóvenes, que son un auténtico regalo para Luis de la Fuente. Vivian, ausente en marzo por lesión, y Le Normand, seguirán acudiendo de manera habitual con España. Diferente es el caso de un Laporte, que jugar en Arabia Saudí le penaliza y que tiene complicado entrar en los planes del seleccionador para el futuro, especialmente pensando en el Mundial de 2026.