Sergio Ramos irritado tras su primera expulsión en México: «A los extranjeros se les mide con otra vara»

Sergio Ramos no ha perdido su garra con Rayados. En el partido ante Pumas, el central ha sufrido la primera expulsión de su carrera en el fútbol mexicano. El sevillano vio tarjeta roja después de darle una patada en el glúteo a un jugador rival. En la primera parte, el ex futbolista del Real Madrid le había dado un codazo a Bennevendo pero fue perdonado por el árbitro. Su expulsión en el minuto 92 no afectó del todo a los suyos. Los Rayados de Monterrey consiguieron derrotar a su oponente por 1-3 gracias a un gol y un doblete de asistencias de Sergio Canales. Sin embargo, el entrenador de Pumas fue el que más molesto estuvo con el andaluz.

Jajaj tenga la edad que tenga y juegue donde juegue, Sergio Ramos siempre va a seguir siendo un mala leche

pic.twitter.com/05BhYyrOh3 — Habemus Fútbol (@Habemusfutbol10) March 17, 2025

«Ayer el Bennevendo declaró que iba a ser un honor jugar contra él (Sergio Ramos). Hoy le mete un codazo. Eso no se vale. Hay que respetar y cuidar nuestro fútbol… pero hay cosas que no van. Sergio Ramos le metió un codazo a un niño que un día antes dijo que era su ídolo», cargó primero Efraín Juárez. Posteriormente, el técnico explicó que la nacionalidad del futbolista influía en las decisiones arbitrales.

El agarrón entre Sergio Ramos y Magallán, y el posterior codazo de parte del español a Bennevendo #Pumas @AztecaDeportes pic.twitter.com/cl42qJwdtj — Alejandro Puello (@puelloasilva) March 17, 2025

«A un extranjero se le exige ser un ejemplo, ser un tipo de bien. Me parece que el central (Ramos) tiene que estar afuera desde el minuto 20. Más allá de que se llame como se llame, tiene que venir a ser ejemplo. Si lo de Sergio Ramos lo hubiera hecho uno de nuestro país seguramente hubiera sido expulsado desde el minuto 20. No al 90. Eso es lo que me molesta. Porque cuando eres extranjero te miden con otra vara y aquí me parece que no fue así», zanjó el entrenador de Pumas en la rueda de prensa posterior al encuentro.

Después del encuentro, Sergio Ramos decidió bromear respecto a la expulsión: Victoria muy importante ante un rival complicado en un campo difícil. «Tiempo para descansar y pensar en el siguiente. P.D.: Estaba claro que no me iba a ir de esta liga sin una roja . ¡+3 y seguimos!», escribió el andaluz en sus redes sociales.

Victoria muy importante ante un rival complicado en un campo difícil. Tiempo para descansar y pensar en el siguiente.

P.D.: Estaba claro que no me iba a ir de esta liga sin una roja 😜. ¡+3 y seguimos! Very important win away from home against a difficult team. Time to rest… pic.twitter.com/AEHm6O0iu3 — Sergio Ramos (@SergioRamos) March 17, 2025

Sergio Ramos se gusta en México

A pesar de este incidente, todo parece rodar para Sergio Ramos en México. Desde su llegada a los Rayados de Monterrey, el ex zaguero del Real Madrid está recuperando su mejor nivel. En cinco partidos con sus nuevos colores y bajo las órdenes de Martín Demichelis, el canterano del Sevilla recopila ya tres goles y es el capitán indiscutible de su equipo. El vestuario está encantado de poder contar con él y aprenden de su experiencia en el día a día.

Rayados de Monterrey anunció oficialmente el fichaje de Sergio Ramos el pasado 6 de febrero. Tras siete meses sin equipo, el ex capitán del Real Madrid y de la selección española se unió al equipo mexicano en un movimiento que marca su primera experiencia fuera de Europa. La llegada del sevillano a la Liga MX se perfila como uno de los fichajes más importantes de la historia del campeonato.

El acuerdo entre Ramos y Rayados es uno de los más complejos de su carrera deportiva. Incluye un salario base de cuatro millones de euros netos por temporada, incentivos por titularidades, goles, asistencias y uso del brazalete de capitán, 2% de las ventas de su camiseta con el número ’93’, un bonus por participar en el Mundial de Clubes de la FIFA y una seguridad privada. También será embajador del Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá.