De la Fuente: «En esta España nadie es imprescindible»

Luis de la Fuente atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que medirá a España y Holanda en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones. Ambas selecciones empataron a dos el pasado jueves en el duelo que se celebró en Róterdam, por lo que Mestalla será testigo de quién se clasifica para la fase final que se celebrará en junio.

Antes de comenzar la rueda de prensa, Luis de la Fuente quiso dar las gracias a toda Valencia, especialmente por el entrenamiento a puerta abierta. «Estamos seguros de que será un ambiente para pasar a la historia», añadió.

El seleccionador habló de Le Normand y Morata: «Todos están en perfectas condiciones. Los dos van a entrenar con normalidad y están preparados para jugar mañana». También dio su punto de vista sobre la figura de falso nueve: «A mí no me gusta la figura de falso nueve. Jugamos con delanteros de diferentes características. Sabiendo que todos están bien, elegiremos a los mejores futbolistas».

«No puedo pedirle más a estos jugadores. Trataremos de minimizar el potencial de Holanda. Juegan a un gran nivel. Mañana trataremos de imponernos nosotros. Ganamos más duelos que ellos, tuvimos más posesión y la sensación es que estuvimos a merced del rival, pero es que ellos son muy buenos. Son muy poderosos, pero con nuestras armas les podemos complicar la vida», añadió.

Sobre la frase de Nico Williams, explicó lo siguiente: «Todos sabemos cómo es Nico. Fue un comentario muy coloquial. Valoramos el rival que tenemos en frente y no le damos mayor importancia. Aquí vamos a tener un partido muy interesante».

«Esto es una plantilla de 26 futbolistas y le tocó a Raúl. Lo entendió. Le tocó a él, pero lo llevó bien y con compañerismo», explicó sobre el descarte de Asencio.

Sobre si Nico Williams es el mejor jugador de España, no se quiso mojar: «El jugador más importante es el equipo. Nadie es imprescindible. Dicho eso, el equipo y los jugadores lo saben y esa condición de compromiso y solidaridad es lo que prima en este grupo de jugadores. Normalmente, me equivoco poco porque son muy buenos. Es muy difícil equivocarse con estos jugadores».

«Esto es un grupo de excepcionales futbolistas, pero doy valor a los valores. El sufrimiento es algo ligado al deporte. No lo entiendo sin sufrimiento. Creo que es muy saludable para cualquier actividad de la vida. Trato de transmitirles eso y que el talento individual tiene que estar al servicio del equipo», añadió.

«Es una opción. Pero también hay otros. Veremos cómo hacemos este plan de juego. A lo mejor, todo está planteado para que él salga en los últimos minutos y pueda resolver el partido», comentó sobre la posibilidad de que Ferran Torres juegue de delantero.

Al ser preguntado por el tifo que se vio en Holanda, fue claro: «3-0 en el marcador. Ese es el tifo que quiero yo. No vi el tifo, pero no sabía a qué se refería. Me lo explicaron. Ni los jugadores creo que fueran conscientes de ello. Todo lo que sea motivar, me parece extraordinario. Mañana tendremos una afición que va a impulsar mucho y eso creo que es lo más importante».